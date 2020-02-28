Россия стала лидером по кинопрокату в Европе. За 2019 год россияне купили 200 млн билетов

В прошлом году российские зрители купили 219 млн билетов в кинотеатры, что на 9,5% больше, чем годом ранее. Это позволило нашей стране обойти Францию и занять первое место по этому показателю, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Россия впервые стала крупнейшим кинорынком в Европе по числу проданных билетов по итогам 2017 г., тогда она также обогнала Францию, которая много лет лидировала в рейтинге, а в 2018 г. вернула себе первое место. Но традиционно по сборам Россия не входит в топ-5 рейтинга обсерватории — из-за сравнительно низких по европейским мерам цен на билеты. Российский бокс-офис в 2019 г. вырос на 10,3% до 55 млрд руб.

Прошлый год был лучшим для европейского кинорынка за последние 15 лет: совокупно число проданных билетов выросло на 5,5% и впервые превысило 1 млрд посещений, а с учетом стран, которые не входят в Евросоюз, — до 1,3 млрд билетов. Последний раз такими темпами рынок рос в 2004 г. Быстрее всего продажи билетов росли в Германии, а меньше всех — в Турции. Европейский рынок увеличился прежде всего благодаря голливудскому кино. Среди самых популярных фильмов прошлого года в Европе назвали «Короля Льва», финальный эпизод «Мстителей» и «Джокера».

Эти фильмы вошли в число самых кассовых фильмов и в России. Однако самой популярной стала отечественная комедия «Холоп», которая стартовала в конце декабря и собрала уже более 3 млрд рублей.