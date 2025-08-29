Sostav.ru

29.08.2025 в 10:00

Россия и Китай создадут независимую платежную систему

Страны стремятся снизить зависимость от решений Запада в финансово-банковской сфере

Москва и Пекин ведут совместную работу над формированием независимой платежной инфраструктуры. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

По его словам, цель инициативы — ограничить возможность Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере.

Дипломат отметил, что Россия продвигает собственную систему передачи финансовых сообщений, а Китай развивает трансграничную платежную систему CIPS. Многие российские банки уже подключены к этой системе, добавил Моргулов.

Кроме того, в рамках объединения БРИКС выдвинут ряд профильных инициатив, направленных на развитие альтернативных финансовых механизмов. Моргулов выразил уверенность, что значимость этой работы будет только возрастать.

На этой неделе Сбербанк сообщил, что внедрил технологию бесконтактных платежей для владельцев iPhone — через Bluetooth Low Energy. Новый сервис получил название «Вжух».

Китай Россия
