Россия и Белоруссия создадут совместный бренд

Россия и Белоруссия работают над созданием единого бренда «товар Союзного государства». Под ним планируется выпускать продукцию в сферах бытовой техники, автомобилестроения, оборонной промышленности и продовольствия, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

Промежуточные итоги разработки инициативы представят на ближайших межправительственных консультациях Москвы и Минска. Запуск бренда планируется начать с пилотного проекта, который охватит ограниченный перечень товаров. Страны рассчитывают, что создание общей системы присвоения статуса товара Союзного государства повысит узнаваемость российских и белорусских брендов, причем не только на отечественных рынках, но и за рубежом.

Товары Союзного государства стали появляться еще с января прошлого года, когда РФ и Белоруссия подписали соглашение о единой промышленной политике. Дальнейшее производство направлено укрепление экономической интеграции между двумя странами.

У России и Белоруссии уже есть совместные предприятия. Например, «БИОМАШ» занимается разработкой и производством высокотехнологичного медицинского оборудования, «Росбел Авто» собирает грузовые автомобили и автобусы под брендами «МАЗ» и «КаМАЗ».

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия намерены собрать бывших поставщиков IKEA под новым брендом. Страны обсуждают создание совместной коммерческой цепочки по производству и продаже мебели.