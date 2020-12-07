«Россия 1» пятый год подряд становится самым популярным телеканалом

РБК подвел предварительные итоги телеизмерений за январь—ноябрь 2020 года. Как отмечает издание, декабрь обычно не меняет итоговые результаты за первые 11 месяцев. В этом году впервые измеритель Mediascope начал поставлять данные о телепросмотре по небольшим городам с населением меньше 100 тыс. человек.

Самым популярным среди всех россиян телеканалом стал флагманский канал ВГТРК «Россия 1», который лидирует последние пять лет. По всей стране его среднесуточная доля аудитории старше четырех лет составила 11,7%. На втором месте — «Первый» (10,1%), на третьем — НТВ (9,7%). При учете только крупных городов у «России 1» 12,5% зрителей, у «Первого» — 10,6%, среднесуточная доля аудитории НТВ достигает 9,5%.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал изданию, что в 2020 году «странно само по себе существование измерений, проводимых с помощью железных коробочек». «Мало кто представляет, что доли и рейтинги больших каналов, например в Москве (городе с 13-миллионным населением), часто распределяются на основании данных порядка 30 таких коробочек, так что победу того или иного канала явно определяет бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора», — прокомментировал он.

Данные о реализации рекламных пунктов рейтинга за десять месяцев года. По подсчетам российского офиса Publicis Media на основе измерений Mediascope, в январе—октябре 2020 года «Первый канал» предложил рекламодателям 135,3 тыс. пунктов рейтинга в своей целевой аудитории, что на 1% меньше, чем годом ранее (при этом сейчас при продаже рекламы учитываются зрители по всей стране, тогда как раньше — только крупных городов).

У ТНТ это падение составляет 4%, до 139,9 тыс. пунктов рейтинга. У «России 1» за десять месяцев предложенный рекламодателям инвентарь вырос на 2%, до 215,2 тыс. пунктов рейтинга в целевой аудитории вещателя. У НТВ — на 15%, до 245,7 тыс. пунктов рейтинга, у СТС — на 11%, до 167,8 тыс. пунктов рейтинга. Пункты рейтинга отражают количество зрителей, увидевших стандартный рекламный ролик (раньше за основу брался 30-секундный ролик, с 2020 года — 20-секундный).

В 2021 году результаты смогут учитывать и диджитал — Mediascope сосредоточится на продуктах, основанных на гибридной модели измерений. Компания запустит первый проект на основе «синтетической» панели — Cross Index. Он объединит данные телевизионной и диджитал-панелей.