Российский рынок мерча достигнет 80-90 млрд рублей

Оборот российского рынка мерча по итогам года может достичь 80−90 млрд руб., что на 15−20% больше год к году. Растет как стоимость корпоративных товаров, так и их качество. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

По данным T-Data, средний чек на заказ мерча в январе—ноябре вырос на 23% год к году, в среднем до 66 тыс. руб. Гендиректор Portobello Владимир Мазур объясняет это ростом себестоимости производства продукции на 15−20%.

Спрос на мерч по-прежнему сосредоточен в основном в крупных городах. По подсчетам Portobello, примерно 50−60% заказчиков такой продукции — компании из Москвы, 10−15% — из Санкт-Петербурга, оставшаяся часть — из городов-миллионников, включая Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

Большой популярностью пользуются текстильные изделия, включая футболки, худи, толстовки, бомберы. При этом заказчики предъявляют высокие требования к качеству материала и актуальности кроя и фасона, поэтому брендированная продукция может успешно конкурировать с предложениями традиционного фешен-ретейла, полагают эксперты.

Согласно исследованию «СберМаркетинга», брендированной продукцией ежегодно пользуются почти 86% россиян. Спрос на такую продукцию растет в среднем на 10−15% в год. К 2026 году в случае восстановления экономической активности рынок мерча и бизнес-подарков может достичь 100−120 млрд руб., прогнозируют в Portobello.

Тренд на создание B2B-мерча начал набирать обороты со времен пандемии. В 2024 году многие крупные компании обновили свой мерч, а также выпустили лимитированную коллекцию. Среди них — МТС, «Яндекс Музыка» ,«ВкусВилл».