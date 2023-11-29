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29.11.2023 в 15:20

«ВкусВилл» и «Антон тут рядом»: манго-мерч в поддержку людей с аутизмом

В коллекции представлены: дождевики, тёплые носки, шопперы, брелки и наклейки

«ВкусВилл» совместно с фондом системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» выпустил фирменный манго-мерч. Коллаборация призвана привлечь внимание к инклюзии и благотворительным проектам. Подробности Sostav рассказали представители компании.

Главной идеей манго-коллекции одежды и аксессуаров стали иллюстрации от студентов фонда «Антон тут рядом», художников с аутизмом: Сергея, Анастасии и Дениса. Дополнили дизайн их фразы в фирменном шрифте фонда — его разработал художник Сергей Тиснек.

В коллекции представлены:

  • дождевик;
  • тёплые носки;
  • шопперы;
  • брелки в виде манго с листочком;
  • наклейки с цитатами студентов фонда.

Манг-мерч появится в рамках проекта «Добрая полка». Таким образом «ВкусВилл» предоставляет свои торговые возможности НКО и благотворительным фондам, чтобы они предлагали покупателям изделия своих подопечных и меньше зависели от пожертвований. Сейчас в проекте участвуют более 15 благотворительных организаций, с момента запуска продажи «Доброй полки» превысили 17 млн рублей.

«ВкусВилл» и «Антон тут рядом»: манго-мерч в поддержку людей с аутизмом «ВкусВилл» и «Антон тут рядом»: манго-мерч в поддержку людей с аутизмом «ВкусВилл» и «Антон тут рядом»: манго-мерч в поддержку людей с аутизмом «ВкусВилл» и «Антон тут рядом»: манго-мерч в поддержку людей с аутизмом «ВкусВилл» и «Антон тут рядом»: манго-мерч в поддержку людей с аутизмом

Юлия Зубцова, директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом»:

Мы рады, что дружба между компанией и фондом растёт: летом мы угощали манго гостей музыкального фестиваля «Антон тут рядом», а теперь вместе создали уникальную манго-коллекцию. Тут рядом носки, стикеры, брелок, дождевик и ирсус сумка из баннеров «ВкусВилл», которые ещё недавно были рекламными плакатами в городе. Наша команда впервые работала в таких ярких цветовых сочетаниях! Манго оказался очень вдохновляющим фруктом — по вкусу, форме и палитре. А теперь он стал и более инклюзивным!

София Белеенко, лидер отдела благотворительности во «ВкусВилле»:

Мы давно сотрудничаем с фондом «Антон тут рядом», ценим их профессиональный подход и ту поддержку, которую они оказывают людям с аутизмом. Одна из задач проекта «Добрая полка» состоит в том, чтобы подопечные благотворительных организаций чувствовали, что их труд важен и нужен. Яркая манговая коллекция станет отличным дополнением стильных и качественных товаров со смыслом, которые уже полюбились покупателям «ВкусВилла». Здорово одновременно купить полезную вещь и сделать доброе дело.

Мерч ВкусВилл Антон тут рядом
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