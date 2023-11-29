«ВкусВилл» и «Антон тут рядом»: манго-мерч в поддержку людей с аутизмом

«ВкусВилл» совместно с фондом системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» выпустил фирменный манго-мерч. Коллаборация призвана привлечь внимание к инклюзии и благотворительным проектам. Подробности Sostav рассказали представители компании.

Главной идеей манго-коллекции одежды и аксессуаров стали иллюстрации от студентов фонда «Антон тут рядом», художников с аутизмом: Сергея, Анастасии и Дениса. Дополнили дизайн их фразы в фирменном шрифте фонда — его разработал художник Сергей Тиснек.

В коллекции представлены:

дождевик;

тёплые носки;

шопперы;

брелки в виде манго с листочком;

наклейки с цитатами студентов фонда.

Манг-мерч появится в рамках проекта «Добрая полка». Таким образом «ВкусВилл» предоставляет свои торговые возможности НКО и благотворительным фондам, чтобы они предлагали покупателям изделия своих подопечных и меньше зависели от пожертвований. Сейчас в проекте участвуют более 15 благотворительных организаций, с момента запуска продажи «Доброй полки» превысили 17 млн рублей.

Юлия Зубцова, директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом»: Мы рады, что дружба между компанией и фондом растёт: летом мы угощали манго гостей музыкального фестиваля «Антон тут рядом», а теперь вместе создали уникальную манго-коллекцию. Тут рядом носки, стикеры, брелок, дождевик и ирсус сумка из баннеров «ВкусВилл», которые ещё недавно были рекламными плакатами в городе. Наша команда впервые работала в таких ярких цветовых сочетаниях! Манго оказался очень вдохновляющим фруктом — по вкусу, форме и палитре. А теперь он стал и более инклюзивным!