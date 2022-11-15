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15.11.2022 в 08:10

Российские ритейлеры начали закрывать бренд-зоны Apple

Освободившиеся места отдали маркам из Китая и Турции

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Ритейл начал закрывать бренд-зоны Apple, а также фирменные витрины с продукцией компании. Вместо «яблочных» открываются «магазины в магазинах» менее знакомых россиянам производителей из Китая и Турции, сообщают «Известия».

Так уже сделали в «М.Видео-Эльдорадо», заменив бренд-зону Apple торговыми марками Xiaomi, Hisense, Grundig, Realme, Tecno и другими. При этом «яблочные» гаджеты по-прежнему доступны в большинстве магазинов. Как сообщил изданию представитель сети, если в магазине присутствует бренд-зона той или иной торговой марки, спрос на её продукцию увеличивается на 20−35%.

В салонах «МегаФона» ещё сохранились выделенные стойки Apple, но оператор уже запускает бренд-зоны китайских вендоров, сообщил представитель компании. В этом году в салонах открыли точки Realme и Tecno. Такой формат позволяет азиатским брендам, которые зачастую хуже известны российским покупателям, показать свой товар и продемонстрировать его характеристики.

Собеседник издания пояснил, что бренд-зоны создаются при поддержке компании-производителя, а если она не инвестирует в маркетинг и продвижение в России, то продавцы не сохраняют такие точки. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что в скором времени стойки или выкладки Apple исчезнут, ведь вендор не платит за их поддержку.

В сентябре сообщалось, что Apple не будет увеличивать объём производства новых iPhone 14 из-за низкого спроса на продукты, поступившие в продажу. Ожидается, что до конца года компания выпустит 90 млн устройств, что соответствует уровню предыдущего года.

Apple бренд-зона
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