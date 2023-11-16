Российские рестораны и отели наращивают закупки отечественного вина

Российские рестораны и отели переходят на отечественное вино. Некоторые из них нарастили его закупки почти вдвое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей отрасли.

За 9 месяцев 2023 года отгрузки российских вин для компаний сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) выросли на 82%, в том числе в два раза увеличились продажи игристых вин, поделился показателями компании Ladoga её президент Вениамин Грабар.

Он отметил, что в ресторанах российское вино преимущественно упоминается в разделе побокальных позиций или тематических категорий в винных картах. Кроме того, оно используется для приготовления коктейлей, а также подаётся «на вэлкам» или в качестве комплимента.

В импортёре вина в России Luding фиксируют, что за 9 месяцев текущего года объём продаж отечественного вина в ресторанах страны вырос на 18−20% год к году.

В компании считают, что на это повлияло сразу несколько факторов. Среди них — повышение пошлин на алкоголь из недружественных стран, повышение качества производства российских вин и рост внимания потребителя к локальным продуктам в меню ресторанов.

Импортёр итальянских вин в России Simple Group указал, что рост категории премиальных российских вин в канале HoReCa на уровне 40% год к году. При этом положительная динамика фиксируется как по тихим, так и по игристым винам.

«Доля продаж российских вин в целом в структуре компании (B2B и B2C) сильно растёт, сейчас около 10% оборота это российское вино (в два раза год к году). Доля российских вин в канале HoReCa в Simple — 8%, третье место после Италии и Франции», — уточнили в группе.

Управляющий ресторана Wine & Crab Сергей Белов подтвердил рост спроса на российское вино. Из-за этого закупка выросла примерно на 30% год к году. Большую часть винной карты составляют белые и игристые вина, добавил он.

Сомелье ресторана «Матрёшка» Юлия Попова отметила, что «доля отечественного вина практически сравнялась с импортным… где-то 40 на 60». По её словам, «игристое всегда остаётся неизменным в большом количестве», а динамика спроса на белое и красное зависит от сезона.

В ресторанах «Якитория» по спросу лидирует белое вино. Директор по развитию компании-владельца бренда Александр Муратов сказал, что потребление и вкусовые предпочтения гостей сети остались прежними. 70% заказов приходится на белое вино, а 30% — на красное.

Ранее в компаниях-импортерах рассказали «Коммерсанту», что в преддверии Нового года зарубежный алкоголь может подорожать на 20−30%. Сильнее всего, вплоть до 40%, вырастут цены на французские шампанские вина и коньяк, а также шотландский и ирландский виски.