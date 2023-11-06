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18+
06.11.2023 в 10:30

Зарубежный алкоголь в преддверии Нового года может подорожать на 20-30%

Сильнее других цены вырастут на шотландский виски, французские шампанские вина и коньяк

В компаниях-импортерах рассказали «Коммерсанту», что в преддверии Нового года зарубежный алкоголь может подорожать на 20−30%. Сильнее всего, вплоть до 40%, вырастут цены на французские шампанские вина и коньяк, а также шотландский и ирландский виски.

Специалисты предупреждают, что пошлины на ввоз вина из недружественных стран российские власти повысили летом 2023 года. Ставка выросли с 12,5% до 20%. Новые партии приходят уже по более высоким ценам, и потребитель ощутит это в начале зимы.

Особенно сильно повышение будет заметно в сегменте игристых вин. Ожидается, что цены на недорогие вина, в категории до 1 тысячи рублей, вырастут на 25−40%.

Как отмечают в компаниях-импортерах, на складах дистрибуторов и ритейлеров еще есть запасы импортного алкоголя, в том числе компаний, покинувших российский рынок, поэтому в преддверии Нового года дефицита не будет.

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