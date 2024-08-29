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18+
29.08.2024 в 06:50

Российские пользователи переходят на отечественные конструкторы сайтов

Сайты зарубежных конструкторов почувствовали рекордный отток пользователей

Российские пользователи стали реже создавать на зарубежных онлайн-конструкторах сайты с доменами .ru и .рф. За последнее время произошёл рекордный отток пользователей с зарубежных сервисов для запуска сайтов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Рег.ру».

Так, за год отток пользователей с Wix составил 33%, с Joomla — 9%, с Drupal — 8%, а с WordPress — 1%. Владельцы сайтов стали предпочитать отечественный софт вместо мировых популярных CMS и конструкторов сайтов.

Так, число сайтов с доменами .ru и .рф, создаваемых на Tilda, увеличилось на 34%. На конструкторах «Рег.ру» и MODX прирост составил 9% и 3% соответственно.

С 9 сентября в России перестанет работать еще один зарубежный поставщик конструкторов сайтов Lightspeed. На сегодняшний день платформой пользуются 200 тыс. российских пользователей, отметили в «Рег.ру».

Ранее сообщалось, что конструктор интернет-магазинов Ecwid также принял решение уйти из России. В компании объяснили свои действия санкциями со стороны США.

конструктор сайтов
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