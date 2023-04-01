Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Андрей Никитин
Rambler&Co
Корпоративный блог Студии ЯЛ

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.04.2023 в 19:28

Российские онлайн-кинотеатры пополняют каталоги фильмами из Индии

Стриминговые сервисы отмечают рост зрительского интереса к новинкам индийских киностудий

За февраль число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросло на 10−12%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные онлайн-площадок. Специалисты полагают, что смена предпочтений российскими зрителями связана с почти полным отсутствии голливудских новинок.

В связи с этим российские онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы пополняют свои каталоги новинками Болливуда. Так, на «Кинопоиске» сейчас представлены 17 индийских фильмов и сериалов, в том числе блокбастер «Брахмастра, часть 1: Шива», а у платформы Wink — 37 фильмов и 70 сериалов индийского производства.

После ухода из России некоторых зарубежных стриминговых платформ, а также приостановки работы в стране крупнейших голливудских правообладателей Universal, Disney, Sony, Warner, онлайн-платформы пытаются заместить спрос на голливудский контент и европейское кино и разнообразить свой контент.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры и видеосервисы расширяют свои каталоги новинками корейских, китайских и японских правообладателей. При этом реальный рост интереса наблюдается в основном к культовым азиатским картинам, которые давно известны зрителю по пиратским версиям.

Кино онлайн-кинотеатр
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.