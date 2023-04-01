Российские онлайн-кинотеатры пополняют каталоги фильмами из Индии

За февраль число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросло на 10−12%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные онлайн-площадок. Специалисты полагают, что смена предпочтений российскими зрителями связана с почти полным отсутствии голливудских новинок.

В связи с этим российские онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы пополняют свои каталоги новинками Болливуда. Так, на «Кинопоиске» сейчас представлены 17 индийских фильмов и сериалов, в том числе блокбастер «Брахмастра, часть 1: Шива», а у платформы Wink — 37 фильмов и 70 сериалов индийского производства.

После ухода из России некоторых зарубежных стриминговых платформ, а также приостановки работы в стране крупнейших голливудских правообладателей Universal, Disney, Sony, Warner, онлайн-платформы пытаются заместить спрос на голливудский контент и европейское кино и разнообразить свой контент.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры и видеосервисы расширяют свои каталоги новинками корейских, китайских и японских правообладателей. При этом реальный рост интереса наблюдается в основном к культовым азиатским картинам, которые давно известны зрителю по пиратским версиям.