Российские лейблы рекордно нарастили выручку

После ухода зарубежных лейблов российские музыкальные компании нарастили выручку и прибыль на 50−60%. Рекордный результат у «Первого музыкального издательства» — 2,6 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Первое музыкальное издательство» за прошлый год нарастил выручку на 53%. Выросла год к году и чистая прибыль компании — на 58%, до 747 млн руб. Lotus Music, принадлежащий бывшему топ-менеджеру Warner Music в РФ Бахтияру Алиеву, за период увеличил выручку на 288%, до 431,4 млн руб., чистую прибыль — до 51 млн руб.

Годовая выручка «МТС Лейбла» выросла за прошлый год в 20 раз, вырос и объем каталога компании — на 68%, число прослушиваний артистов лейбла на стримингах — в семь раз. Данные по другим лейблам пока не опубликованы.

Участники рынка заверяют, что музыкальный рынок в основном растет за счет платных подписчиков. Кроме того, к росту мог привести пересмотр условий контрактов по поставке контента на площадки, например, лейблы могли затребовать повышенную процентную ставку — до 80% от доходов от прослушиваний со стороны стримингового сервиса или дистрибутора за размещение каталога артиста.

Ранее Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) попросила Минкультуры повысить отчисления за так называемые «сиротские» произведения. Это книги, фотографии или музыка, чей автор или правообладатель неизвестны или не выходят на связь.