Лейблы попросили Минкультуры повысить отчисления за произведения неизвестных авторов

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) попросила Минкультуры повысить отчисления за так называемые «сиротские» произведения. Это книги, фотографии или музыка, чей автор или правообладатель неизвестны или не выходят на связь. Об этом пишет РБК.

В октябре 2024 года вступили в силу правила использования произведений неизвестных авторов. Заинтересованное лицо должно попытаться найти правообладателя «сиротской» музыки, а затем обратиться в Российское авторское общество (РАО). Если произведение признают «сиротским», его можно будет использовать на условиях возмездной неисключительной лицензии, а плату — зачислять на номинальный счет, который ведет РАО.

В январе Минкультуры предложило проект постановления правительства, где прописаны правила расчета и ставки вознаграждения за использование «сиротских» произведений. Платеж за первые 300 тыс. прослушиваний составит 40 копеек за одно прослушивание, за 300 тысяч — 1,5 млн прослушиваний — 29 копеек, за 1,5−3 млн прослушиваний — 10 копеек. Далее платеж будет уменьшаться вплоть до 4 копеек.

НФМИ предлагает платить за первые 300 тыс. прослушиваний 40 копеек за один раз, а за все, что выше этого показателя, — 20−30 копеек за прослушивание.

Эксперты говорят, что предложенные Минкультуры выплаты за произведения неизвестных авторов нерыночные, но слишком высокие ставки негативно скажутся на индустрии.