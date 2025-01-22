Российские геймеры потратили на компьютерные и мобильные игры 173 млрд рублей

Траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры за 2024 год достигли 173 млрд руб. Это на 7,5% больше, чем в 2023 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные XYZ.

Геймерами в исследовании XYZ считались те, кто играет в видеоигры более пяти часов в неделю. В России таких около 25 млн человек. Всего за год покупки видеоигр совершили 67% российских геймеров, каждый из них купил в среднем более трех игр. В топе продаж оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2.

Серый рынок видеоигр, по данным XYZ, на конец 2024 года составлял 36% от всех продаж — 62,3 млрд руб. По данным группы компаний «Леста игры», на официальные каналы приходится 65% выручки, а на серый рынок — 35%.

Директор VK Play подтвердил данные исследования, добавив, что рынок возвращается к значениям 2021 года, когда его размер, по оценкам экспертов, составлял 177 млрд руб. Рост расходов геймеров на видеоигры в сегменте ПК подтверждается и внутренними данными VK: оборот по играм buy to play вырос во втором полугодии 2024 года более чем в два раза год к году.

Ранее сообщалось, что российские геймеры стали реже скачивать пиратские видеоигры. Если в первом квартале доля «пиратов» из общего числа геймеров составляла 74%, то за апрель-июнь прошлого года она сократилась до 38%.