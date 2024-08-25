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25.08.2024 в 11:00

Российские геймеры стали реже скачивать пиратские видеоигры

Тенденцию связывают с отсутствием громких релизов

Во втором квартале текущего года объем нелегального скачивания видеоигр в России сократился, пишет РБК со ссылкой на исследование онлайн-школы разработки игр и компьютерной графики XYZ.

Если в первом кварале доля «пиратов» из общего числа геймеров составляла 74%, то за апрель-июнь текущего года она сократилась до 38%. Реальная стоимость пиратских копий игр сократилась со 118 млрд до 72 млрд руб.

Снижение пиратской активности геймеров связывают с отсутствием привлекательного контента и громких релизов, вышедших за указанный период.

В 2022 году многие международные игровые компании, в том числе Sony, Microsoft, CD PROJEKT, Electronic Arts, Supercell и Rovio, прекратили работу в России. Из-за санкций у пользователей возникли сложности с оплатой игр в Steam, Epic Games Store и на других площадках. Но ограничения подстегнули еще большее развитие собственных площадок дистрибуции, например AG.RU, «Яндекс Игры», AppBazar и VK Play.

Ранее стало известно, что внутриигровые покупки российских геймеров в июле достигли 20,4 млрд руб., что превышает затраты на сами игры.

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