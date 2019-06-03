Российская IKEA запустила проект решений для типовых домов «Квартиротека»

Компания IKEA запустила на территории России проект «Квартиротека», который призван помочь найти дизайн-решения для типового жилья. По информации компании, около 60% россиян живут в домах типовой городской застройки, сообщается в пресс-релизе.

Для того чтобы посмотреть подходящий вариант для своего жилья, нужно на сайте проекта ввести свой адрес и выбрать планировку. В «обновленной квартире» можно пройтись, посмотреть, как стоят вещи, и переложить их в случае необходимости.

При создании проекта компания использовала свой 20-летний опыт изучения желаний россиян в сфере обустройства дома. Как показывают опросы, многие не знают, как изменить интерьер квартиры, они хотят увидеть готовое решение. При этом большинство из них хотели бы видеть оформление своей квартиры стильным и оригинальным.

Создатели проекта постарались ответить на три главных вопроса: как правильно отремонтировать малогабаритную квартиру, как организовать хранение вещей и как сделать жилье комфортным для семьи с детьми.

Напомним, недавно вымышленные гостиные из сериалов «Симпсоны», «Очень странные дела» и «Друзья» стали реальностью в IKEA. Компания воссоздала легендарные локации с помощью своей мебели и элементов декора.