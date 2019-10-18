Роспотребнадзор задумался о запрете пластиковых пакетов

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление ведомства.

Предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства. Такая инициатива соответствует общемировой политике в отношении одноразовых пластиковых изделий. К примеру, в конце марта Европарламент принял закон, согласно которому на территории ЕС с 2021 года будут запрещены производство и продажа этих товаров. Речь идет в том числе о пластиковой посуде, контейнерах для еды, столовых приборах, соломинках для напитков и ватных палочках.

В России еще несколько лет назад пластиковые пакеты в сетевых магазинах предоставлялись бесплатно. Однако постепенно от этой практики стали отказываться. Многие ритейлеры, в том числе сети «Ашан», «Вкусвилл», Spar и «Азбука вкуса», начали продавать пакеты. Это повлияло на спрос на них, который упал практически вдвое. По оценкам директора новосибирского ООО «Нео-Пак» Александра Ладана, потребление пластиковых пакетов в России в 2017−2018 годах сократилось примерно на 6%.

Инициативу Роспотребнадзора уже поддержали в Минприроды: ограничение продажи пластиковых пакетов поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.

Пресс-служба Минприроды: В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия. Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку.

Ранее Минприроды предложило запретить и продажу одноразовой посуды. Ведомство готовит соответствующий законопроект.

​В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили, что рассматривать возможность жестких запретов на оборот пластиковых пакетов необходимо после того, как будет решен вопрос об их замене. Покупатель не должен испытывать неудобство, магазины обязаны предложить ему другую упаковку. Сейчас есть три возможных варианта замены: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика плюс многоразовые сумки.

Согласно исследованию GfK, уже больше половины российских потребителей имеют привычку ходить в магазин со своей сумкой. Многие учатся обходиться без одноразовых пакетов. Более 11,6 млн. российских домохозяйств стараются их не использовать, что на 13% больше, чем год назад.