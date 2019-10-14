Шотландия официально отказалась от производства ватных палочек

Шотландия первой страной в Соединенном Королевстве, которая на официальном уровне отказалась от производства и продажи ватных палочек, сообщает издание Sky News. Парламент страны принял это решение еще в сентябре, но сейчас оно окончательно вступило в силу.

Уже с июня 2018 года на территории страны было запрещено производить пластиковые микрошарики. Секретарь кабинета министров по вопросам окружающей среды Шотландии Розанна Каннингем пояснила, что одноразовые предметы, включая ватные палочки, являются «неэкономными» и наносят серьезный ущерб окружающей среде.

Розанна Каннингем, секретарь кабинета министров по вопросам окружающей среды Шотландии: В ближайшие годы мы будем продолжать принимать меры и по другим проблемным вопросам в рамках наших усилий по сокращению количества вредных пластмасс и одноразовых изделий, защите окружающей среды и развитию процветающей экономики. Мы столкнулись с глобальной климатической катастрофой и должны работать вместе над сокращением [пластиковых отходов], их повторным использованием и переработкой, чтобы обеспечить устойчивое будущее для нынешнего и следующего поколений.

По статистике, каждый год в Англии производится порядка 5 млрд пластиковых соломинок, 300 млн палочек для перемешивания напитков и 2 млрд ушных палочек. Они становятся частью мусорных свалок в морях и океанах и причиной гибели животных и птиц, которые путают пластик с едой и проглатывают его.

Недавно стало известно, что Carlsberg разработала биоразлагаемые бутылки из спрессованной бумаги. Компания с 2015 года работала над экологически чистой тарой, которая заменит пластик, стекло и алюминий.