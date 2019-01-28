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28.01.2019 в 15:10

Роспотребнадзор напомнил о праве на возврат товаров, купленных в «Киберпонедельник»

Во время традиционной акции ритейлеры планируют нарастить выручку до 80%

Depositphotos

Роспотребнадзор напомнил потребителям о праве на возврат товаров, участвующих в акциях распродаж «Киберпонедельник». Первая крупная распродажа года стартует в интернете 28 января и продлится до 30 января.

В ведомстве уточнили, что если приобретенный товар оказался ненадлежащего качества, то в этом случае потребитель имеет все те же права, что и при традиционной (офлайн) торговле. Так, закон предусматривает возможность замены товара на новый, перерасчета стоимости, а также возврата продавцу товара с недостатками.

В ведомстве напомнили, что с 1 января года вступили в силу изменения в ФЗ «О защите прав потребителей», которые расширяют сферу правового регулирования отношений с владельцами агрегатора информации о товарах и услугах. Теперь на владельцев агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце. В некоторых случаях они обязаны вернуть сумму предварительной оплаты товара покупателю.

«В частности, это ситуации, когда товар не доставлен (услуга не оказана) в срок и потребитель в связи с этим направил продавцу (исполнителю) уведомление об отказе от них и сообщил об этом владельцу агрегатора. В возврате такой предоплаты может быть отказано потребителю, если продавец предоставит подтверждение о передаче товара потребителю», — заключили в ведомстве.

«Киберпонедельник» — это вторая по популярности распродажа после «Черной пятницы». В дни распродаж россияне чаще всего покупают электронику: смартфоны, планшеты и компьютеры. В этом году в акции участвуют чуть больше 100 магазинов, такие крупные бренды как Samsung и Huawei: они обещают дисконт до 50%.

В Ассоциации компаний интернет-торговли рассчитывают, что рост выручки ритейлеров составит от 40% до 80%. А вот в объединенной компании «Евросети» и «Связного» смотрят на «Киберпонедельник» не так оптимистично — в среднем планируя выручку 5−10%.

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