«Мечтай. И у тебя всё получится»: Роскосмос выпустил мерч

Роскосмос и дизайнерский бренд DNK Russia выпустили совместную коллекцию одежды. В неё вошли спортивные костюмы, футболки и свитшоты, платья с сублимированным принтом, поло, комбинезон, оверсайз-куртка, космические баул и бушлат. Как отметили Sostav организаторы проекта, основная идея линейки — объединение экипировки космонавта и повседневного гардероба человека.

Так, например, комбинезон стал современным прочтением скафандра Юрия Гагарина.

Презентация космической коллекции одежды состоялась 15 апреля на кинофестивале «Циолковский» — в рамках неё новый корпус московского Музея космонавтики превратился в фэшн-площадку.

Ранее «Роскосмос» и национальный видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объявили о начале сотрудничества. Корпорация разместит на площадке видео об истории космонавтики и будет проводить онлайн-трансляции с космодрома.