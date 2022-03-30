«Роскосмос» будет вести на Rutube онлайн-трансляции с космодрома

«Роскосмос» и национальный видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объявили о начале сотрудничества. Теперь корпорация разместит на площадке видео об истории космонавтики и будет проводить онлайн-трансляции с космодрома, сообщили Sostav в пресс-службе сервиса.

«Роскосмос ТВ» начал перенос на видеохостинг полного архива видео о советской и российской космонавтике. Он включает исторические и научно-просветительские фильмы, трансляции космических событий, в том числе, старты ракет и выходы в открытый космос, новостные и аналитические передачи о развитии космонавтики. Полный архив видео будет насчитывать более 4 тыс. единиц контента.

Также на канале будут доступны видео об исторических миссиях, готовящихся проектах по исследованию Вселенной и актуальные новости с участием космонавтов и сотрудников ракетно-космической индустрии. Кроме того, «Роскосмос» планирует проводить онлайн-трансляции с космодрома во время запуска новых ракет и прямые эфиры с космонавтами, находящимися на МКС.

Александр Моисеев, генеральный директор Rutube: Сотрудничество с «Роскосмосом» — значимое событие для видеохостинга. Государственная корпорация по космической деятельности — это авторитетный источник не только для россиян, которые интересуются достижениями отечественной космонавтики и гордятся ими, но и для мирового сообщества, для которого «Роскосмос» всегда был и остается сильнейшим конкурентом. Уверен, совместная деятельность принесет достойные плоды в виде первоклассных проектов для экспертов отрасли и обычных пользователей.

В конце прошлого года «Роскосмос» разместил закупку на оказание услуг по созданию и размещению медиаконтента на видеохостингах YouTube и Rutube, а также на официальном сайте госкорпорации. Закупка проводилась с целью популяризации российской космонавтики и ракетно-космической отрасли.