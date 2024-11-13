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13.11.2024 в 06:50

Роскомнадзор выявил более 30 фактов нарушений в рекламе

Система «Робот» сверяет данные в ЕРИР

С помощью системы «Робот» Роскомнадзор выявляет в сети рекламу без маркировки, а также проверяет информацию, которая была передана в ЕРИР. Благодаря технологии, уже начато более 30 административных расследований, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления организационного развития и информационных технологий Роскомнадзора Ларису Ищук.

Три месяца назад «Робот» закончил стадию тестирования. В настоящее время он проверяет не только наличие идентификатора, но еще и информацию, которая была по нему передана в ЕРИР.

Если нарушение выявлено, и после истечения сроков оно продолжается, то «Робот» формирует материал для возбуждения административных дел. Вся информация перепроверяется вручную. Пока таких административных расследований возбуждено 32, сообщила Ищук.

Напомним, с 1 сентября 2022 года участники рынка передают данные о всей рекламе в российском сегменте интернета в единую систему. Вся реклама в сети, кроме рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, теперь помечается надписью «реклама». Исключение составляет реклама собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует потратить почти 60 млрд руб. на обновление системы средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов. Это позволит ведомству эффективно блокировать интернет-ресурсы.

Роскомнадзор
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