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18+
18.11.2022 в 05:40

Издатели опасаются запрета на книги Пелевина из-за закона об ЛГБТ-пропаганде

Они просят сделать формулировки закона более чёткими

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ ставит под угрозу до 50% книг, в том числе романы Пелевина и биографию Чайковского. Издатели отмечают, что в законе отсутствуют чёткие формулировки, а вопрос проведения экспертизы на наличие нарушений остаётся открытым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей издательских групп.

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в СМИ, фильмах, интернете и книгах, по словам президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, содержит размытые формулировки ключевых понятий. Речь идёт прежде всего о понятиях «пропаганда» и «демонстрирование», которые ставят под угрозу до 50% произведений.

Гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин пояснил, что тема ЛГБТ в литературе обычно не основная и «идёт без какого-то знака плюс или минус». «Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона», — рассуждает он.

Третья проблема, которая беспокоит издателей, — на чьи плечи будет ложиться экспертиза по соблюдению требований закона об ЛГБТ. Стоимость проверки рукописей на соответствие новым нормам, по словам Новикова, может составить около 1 млрд руб. «Мы также обращали внимание законодателей на фактор пиратства, поскольку любые запреты контента — это подпитка пиратских ресурсов», — добавляет Новиков.

Любое изъятие экземпляра из продаж и отсутствие новых тиражей хорошо продающейся книги приведут к существенным убыткам, предупреждает Ильин. Так, после вступления поправок в силу большинство издателей будут стараться избегать произведений, которые содержат ЛГБТ-тематику. Это уменьшит выбор рукописей для издателей и ограничит читателей в выборе.

В августе Роскомнадзор попросил Российский книжный союз рассмотреть в рамках саморегулирования книжной отрасли возможность исключить распространение литературы, в которой содержится пропаганда нетрадиционных отношений. Такая информация опасна не только для несовершеннолетних, но и для всего общества, отметили в ведомстве.

В октябре Российский книжный союз направил письмо председателю комитета по информационной политике Госдумы Александру Хинштейну, где просил разъяснить, будут ли в случае принятия поправок подпадать под запрет те или иные сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу. В частности, речь шла о романе Владимира Набокова «Лолита». В ответ Хинштейн заявил, что «ни один из читателей не захочет повторить судьбу героев — здесь нет пропаганды ЛГБТ».

ЛГБТ-пропаганда
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