Роскомнадзор призвал СМИ не публиковать интервью с Зеленским

Роскомнадзор пообещал проверить журналистов российских изданий, взявших интервью у президента Украины Владимира Зеленского, «для определения степени ответственности и мер реагирования». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что Иван Колпаков, главный редактор издания «Медузы» (признана иноагентом и заблокирована в России), а также главред «Дождя» (признан иноагентом и приостановил работу после блокировки) Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь и корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев созвонились с Зеленским.

Однако Роскомнадзор обратился с заявлением о необходимости отказаться от публикации этого интервью. Генпрокуратура РФ также сообщила, что проверит содержание опубликованных высказываний украинского президента. «Будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», — уточнили в ведомстве, добавив, что эти действия будут проведены в условиях антироссийской пропаганды и постоянного размещения фейковых новостей о действиях России в рамках спецоперации.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России. За распространение ложной информации россиянам грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы. Позже были одобрены поправки к закону о фейках, которые расширяют его действие. Закон предполагает ответственность за распространение заведомо ложной информации о любых госорганах, которые действуют за границей: Росгвардия, МЧС, СК, прокуратура и другие.