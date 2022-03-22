Госдума одобрила уголовное наказание за фейки о работе госорганов за границей

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении административной и уголовной ответственности за распространение ложных сведений о госорганах, работающих за рубежом. Согласно законам, штрафы составят до 5 млн руб., а максимальный срок лишения свободы — 15 лет, сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Законами дополняются ранее принятые и вступившие в силу нормы об административной и уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил России, говорится на сайте. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Пункты о дискредитации ко второму чтению добавили депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн, Ирина Панькина, Василий Пискарёв, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.

Срочность принятия законопроекта объясняется набирающей «обороты информационной кампанией» против России, заявила РБК депутат Ирина Панькина. По её словам, недостоверные сведения распространяются не только о вооруженных силах, но и о посольствах, Росгвардии, МЧС, прокуратуре, Следственном комитете. «Данные тенденции просто недопустимы», — подчеркнула она.

В соответствии с поправками в УК России, за распространение заведомо ложной информации об исполнении российскими госорганами своих полномочий за рубежом предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до трёх лет.

То же деяние, совершённое с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», будет наказываться штрафом в размере от 3 млн до 5 млн руб. либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Кроме распространения заведомо ложной информации, за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ» также будет грозить уголовная ответственность. Штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо возможно лишение свободы на срок до трёх лет. Если действия повлекли последствия, то максимальный срок лишения свободы составит пять лет.

Публичные действия, «направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ» повлекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Предусмотрено наказание за случаи, когда такие действия сопровождаются «призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий». Они влекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., на должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб., на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Если гражданин привлекался к административной ответственности по данной статье в течение года, ему будет грозить уже уголовное наказание.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков о ВС России. Теперь за распространение ложной информации россиянам грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трёх лет лишения свободы. Если распространение подобных материалов ведётся с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы.