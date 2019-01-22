Роскомнадзор предпринял очередную попытку блокировки Telegram

Роскомнадзор предпринял очередную попытку заблокировать запрещённый в России мессенджер Telegram. Ведомство добавило в реестр запрещенных сайтов более 1000 IP-адресов, сообщают «Ведомости».

Сообщается, что добавленные в список адреса принадлежат прокси-серверам, через которые мессенджер обходит блокировки. Однако речь пока не идёт о возвращении масштабов апрельской борьбы с сервисом, когда ежедневно блокировались миллионы адресов, рассказал источник издания.

Пользователи Telegram сразу же заметили неполадки и пожаловались на массовые сбои в работе мессенджера. Проблемы с доступом были как в мобильном приложении, так и на версиях для персональных компьютеров.

Напомним, Роскомнадзор блокирует Telegram в России по решению Таганского суда Москвы с апреля 2018 года. Поводом для санкций в отношении сервиса послужил отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. В первые месяцы ведомство заблокировало несколько миллионов IP-адресов сервисов Amazon и других крупных хостеров, которые использовали мессенджер. От действий ведомства пострадали интернет-магазины, игровые площадки и другие сервисы.