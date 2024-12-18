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18.12.2024 в 18:15

Роскомнадзор будет отслеживать пользователей, обходящих блокировки

Операторов обяжут предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете

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Роскомнадзор сможет получать информацию о пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты. Ведомство намерено обязать операторов связи предоставлять данные, позволяющие идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете. Роскомнадзор подготовил соответствующий проект приказа, пишут «Ведомости».

В течение трёх месяцев со дня, когда приказ вступит в силу, Роскомнадзор начнёт получать информацию от операторов связи. Они смогут выполнить требование с помощью технических средств противодействия угрозам, которые операторы должны устанавливать на сети с 2019 года и которые позволяют ограничивать доступ к противоправному контенту.

Операторы будут подавать сведения, идентифицирующие средства связи и пользовательское оборудование, в течение 15 рабочих дней с того момента, как начнут предоставлять клиентам доступ к интернету или к их сети присоединится другой оператор связи, уже предоставляющий доступ к Всемирной паутине.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потратит почти 60 млрд руб. на систему блокировки сайтов. Она позволит эффективнее бороться с VPN-сервисами.

Роскомнадзор Операторы связи
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