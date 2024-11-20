Роскомнадзор зарегистрировал в реестре более 14 тысяч крупных пабликов в соцсетях

Через портал «Госуслуги» Роскомнадзор принял почти 29 тыс. заявок на регистрацию в реестре владельцев страниц в соцсетях с аудиторией от 10 тыс. подписчиков. Из них уже зарегистрированы более 14 тыс. пабликов и каналов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Регулятор отмечает, что владельцы персональных страниц «активно регистрируются» в перечне. Ежедневно специалисты Роскомнадзора получают более 1,5 тыс. заявок. Все они рассматриваются в течение 10 рабочих дней.

«При этом проверяется количество пользователей, правильность предоставленных данных, размещение владельцем канала номера заявки в информации о канале, отсутствие нарушений в сфере информации», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Минцифры говорили, что если владельцы крупных страниц и каналов получили отказ в регистрации в перечне Роскомнадзора, то они могут подать заявку заново, перепроверив все сведения.

Напомним, поправки о необходимости верификации вступили в силу с 1 ноября 2024-го, а с 1 января 2025 года начнут действовать нормы о запрете репостов и донатов, а также об ограничении рекламы для тех владельцев страниц с аудиторией от 10 тыс. подписчиков, кто не зарегистрировался в реестре Роскомнадзора.