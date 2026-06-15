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15.06.2026 в 08:30

Роскачество проверит онлайн-кинотеатры

Исследование охватит подписки, пользовательский опыт и наличие собственного контента

Роскачество проведет исследование российских онлайн-кинотеатров, в рамках которого оценит качество сервисов, удобство оформления и использования подписок, ценовые модели и наличие собственного контента. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава организации Максим Протасов.

По его словам, проверка будет проводиться по широкому набору показателей, включая пользовательский опыт и различные механики взаимодействия с платформами. Итоги исследования планируется подвести к осени 2026 года.

Кроме того, Роскачество готовит исследование рынка детских конструкторов. Эксперты оценят качество продукции, потребительские свойства, а также удобство и понятность инструкций. Поводом для проверки стал рост числа обращений потребителей на фоне активного выхода российских производителей в этот сегмент.

Онлайн-кинотеатры Роскачество
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