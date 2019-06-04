Роскачество нашло плесень и кишечную палочку в пакетированных чаях

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 11 пакетированных чаях известных в России марок, сообщается в новом исследовании ведомства. В двух образцах также было выявлено превышение допустимого количества плесени в три и в четыре раза.

Исследователи успокоили потребителей, сообщив, что кишечная палочка легко погибает при обработке кипятком. Опасность она может представлять, если брать чай из упаковки пальцами, а не ложечкой, а потом трогать другие продукты, не вымыв руки.

Ни в одном из образцов чая в пакетиках не было обнаружено красителя. Этот миф, как объясняют эксперты, возник из-за быстрого окрашивания воды при заваривании саше. Однако настоящей причиной этого является мелкая фракция продукта.

Во многих марках присутствуют пестициды, от двух до восьми видов. В восьми продуктах их не обнаружили, но это не исключает факта использования более редких, которые надо выявлять с помощью специальных тестов.