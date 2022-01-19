«Росатом» запустит своего виртуального оператора

«Росатом» планирует запустить собственного виртуального оператора. Корпорация через дочернее предприятие уже получила соответствующую лицензию Роскомнадзора, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Речь идет о проекте MVNO (Mobile Virtual Network Operator), который использует инфраструктуру, радиочастоты и номера партнера—сотового оператора. Партнером проекта будет Tele2.

Источник издания полагает, что собственный оператор нужен «Росатому» для технических соединений, например для IoT (интернет вещей), тем более что госкорпорация активно интересуется рынком «умного города». По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, для крупных IoT-проектов «Росатому» предпочтительнее создать собственного оператора, чтобы не отдавать на сторону партнерам обработку данных, полученных от «умных устройств», а вместо этого передавать их в собственные дата-центры.

Гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов полагает, что MVNO-оператор сможет также обслуживать сотрудников госкорпорации, использоваться для корпоративной связи или подключения оборудования.

Tele2 — единственный мобильный оператор в РФ, который активно развивает MVNO. Ранее на инфраструктуре оператора запустил свой проект Eagle Mobile by Khabib Хабиб Нурмагомедов. По итогам 2020 года на сети Tele2 работало более 20 MVNO, суммарная абонентская база которых составляет 4,8 млн пользователей.