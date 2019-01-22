Ромир: Расходы россиян растут, а средний чек снижается

Расходы среднестатистической российской семьи на 3-й неделе года (14−20 января) составили 4176 рублей. Объем повседневных расходов растет с начала года, сообщается в исследовании холдинга Ромир.

В среднем домохозяйства потратили на прошлой неделе на 2,7% больше, чем на предыдущей. Однако по сравнению с аналогичной неделей прошлого года наблюдается небольшое сокращение расходов — на 2,1%. Относительно же медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, индекс недельных расходов на прошедшей неделе вырос на 42,9%.

При этом индекс среднего чека, наоборот, третью неделю продолжает снижаться. Он получил значение в 532 руб., что на 1,5% ниже, чем неделей ранее. На аналогичной неделе прошлого года индекс среднего чека был выше на 2%. По сравнению с медианными значениями 2012 года средний чек 3-й недели текущего года вырос на 66,3%.