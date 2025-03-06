«Родная Речь» и Okkam запустили подписку на Prometheus AI

В июле 2024 года на ежегодной конференции группа компаний группа компаний «Родная Речь» совместно с группой компаний Okkam представила Prometheus AI — платформу для автоматического анализа рекламных креативов.

Платформа агрегирует данные о рекламных выходах, убирает дубликаты и анализирует их с помощью нейросетей. С ее помощью можно отслеживать рекламные креативы конкурентов в режиме реального времени и получать аналитику по ключевым параметрам.

Ранее Prometheus AI работал в тестовом режиме, а сейчас доступна полноценная версия в формате подписки.

Расширенные возможности и удобство работы

Prometheus AI анализирует рекламные креативы в более чем 250 категориях на ТВ, радио и в диджитал-среде. В ближайшее время планируется добавить наружную рекламу. Число параметров анализа выросло до 30 — в их числе тональность, цветовая палитра, функциональные и эмоциональные преимущества.

Интерфейс стал более удобным: появились гибкие фильтры, настройка формата выдачи и интеграция с Mediascope ID.

Мониторинг конкурентов в режиме реального времени

Для получения оперативной информации о новых креативах можно подключить Telegram-бот. Он уведомляет о каждом новом рекламном выходе и формирует сводные отчёты за последние 24 часа. Настройки позволяют выбрать интересующие категории и каналы. Бот доступен в рамках дополнительной подписки.

Дальше — больше

Технологическая лаборатория Okkam и «Родной Речи» продолжает расширять функционал Prometheus AI. В планах:

Расчет OTS (Opportunities To See) — оценка потенциального охвата;

Ориентировочная стоимость размещения в разных каналах;

Анализ OOH и социальных сетей;

Распознавание инфлюенсеров и коллабораций;

Стратегический анализ коммуникаций конкурентов.

Итоговая стоимость зависит от категории, объема данных и срока подписки. Для клиентов «Родной Речи» и Okkam предусмотрены специальные условия.

Юрий Панов, вице-президент по трансформации группы компаний «Родная Речь»: Prometheus AI радикально меняет подход к анализу рекламы. Маркетологи могут не просто находить свежие креативы, но и глубже понимать стратегию брендов, анализируя ключевые сообщения, визуальные образы и сюжетные линии. Платформа в разы ускоряет обработку данных мониторинга рекламы: теперь на сбор компета требуется всего пара минут вместо нескольких дней.