Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

BARS
Mediacom.expert
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.02.2025 в 12:40

ГК «Родная Речь» займется продвижением детской косметики «Мое солнышко» и «Морозко»

Группа стала новым диджитал-партнером компании «Аванта»

4

ГК «Родная Речь» стала новым диджитал-партнером парфюмерно-косметической компании «Аванта». В ближайшие два года группа займется продвижением детской косметики «Мое солнышко» и зимней линии «Морозко». Об этом Sostav сообщили в «Родной Речи».

«Изначально в рамках тендера клиент пришел с запросом на аудит и гипотезы по продвижению товаров. Но «Родная Речь» решила пойти дальше: провела не только аудит, но и глубокое исследование аудитории, а также подготовила пошаговую диджитал-стратегию», — пояснили в группе.

Основой стратегии для «Моего солнышка» стало разделение аудитории, учитывающее разные поколения потребителей, а также рекомендации по каналам, частоте и сезонности размещений. Обе компании выражают уверенность в успешной реализации стратегии и долгосрочном партнерстве.

ГК «Родная Речь» займется продвижением детской косметики «Мое солнышко» и «Морозко» ГК «Родная Речь» займется продвижением детской косметики «Мое солнышко» и «Морозко»

Наталья Белова, руководитель направления развития бизнеса и цифровых СМИ группы компаний «Родная Речь»:

Для нас это не просто выигранный тендер — мы дорожим новым партнерством и возможностью развивать такие важные бренды, как «Мое солнышко» и «Морозко». Мы видели возможность сделать больше, чем просто аудит, и предложили клиенту готовую стратегию с конкретными шагами. Теперь наша задача — воплотить план в жизнь и сделать так, чтобы бренды полюбило как можно больше родителей и их детей.

Татьяна Стрельникова, старший менеджер по рекламным коммуникациям «Аванта»:

В тендере было много сильных презентаций, но команда «Родной Речи» выделилась не только глубиной аудита и экспертизой, но и стратегическим видением будущего наших брендов. Нам важно, чтобы обе стороны были заинтересованы в результате. И мы увидели в «Родной Речи» именно такого партнера. Мы уверены, что впереди нас ждет долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Морозко ГК «Родная речь» «Мое солнышко» «Аванта»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.