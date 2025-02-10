ГК «Родная Речь» займется продвижением детской косметики «Мое солнышко» и «Морозко»

ГК «Родная Речь» стала новым диджитал-партнером парфюмерно-косметической компании «Аванта». В ближайшие два года группа займется продвижением детской косметики «Мое солнышко» и зимней линии «Морозко». Об этом Sostav сообщили в «Родной Речи».

«Изначально в рамках тендера клиент пришел с запросом на аудит и гипотезы по продвижению товаров. Но «Родная Речь» решила пойти дальше: провела не только аудит, но и глубокое исследование аудитории, а также подготовила пошаговую диджитал-стратегию», — пояснили в группе.

Основой стратегии для «Моего солнышка» стало разделение аудитории, учитывающее разные поколения потребителей, а также рекомендации по каналам, частоте и сезонности размещений. Обе компании выражают уверенность в успешной реализации стратегии и долгосрочном партнерстве.

Наталья Белова, руководитель направления развития бизнеса и цифровых СМИ группы компаний «Родная Речь»: Для нас это не просто выигранный тендер — мы дорожим новым партнерством и возможностью развивать такие важные бренды, как «Мое солнышко» и «Морозко». Мы видели возможность сделать больше, чем просто аудит, и предложили клиенту готовую стратегию с конкретными шагами. Теперь наша задача — воплотить план в жизнь и сделать так, чтобы бренды полюбило как можно больше родителей и их детей.