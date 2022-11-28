Роскомнадзор одобрил загрузку в ЕРИР части видео с нативной рекламой

Роскомнадзор (РКН) разрешил при регистрации креатива с нативной рекламой в качестве образца загружать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) только ту часть видео, которая содержит рекламную интеграцию. При этом встраивать надпись «реклама» и идентификатор креатива в хранимый образец видео не требуется. Об этом Sostav сообщили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и подтвердили в ОРД «Медиаскаут», который обратился в ЕРИР с запросом от рынка по сокращению формата предоставляемых интеграций рекламы в видео.

Как отметили в ОРД «Медиаскаут», запрос был сделан на основании данных анализа рынка, который провели аналитики АБА, «Газпром-медиа холдинга» (ГПМХ) и GoAhead. «Мы аргументировали регулятору, что было бы более целесообразно, в том числе для целей аналитики рекламных кампаний, получать данные только по тем фрагментам видео, в которые интегрирована реклама: это позволило бы сократить объём и время загружаемых в ЕРИР данных, сделать более эффективным анализ рекламных кампаний и уменьшить нагрузку на сервера», — пояснили в компании.

РКН согласился с доводами ОРД «Медиаскаут». «Рассчитываем в начале будущего года получить это разъяснение, оформленное в виде НПА [нормативный правовой акт — прим. Sostav]», — добавили в ОРД «Медиаскаут».

Согласно проведённому (АБА) исследованию, ежегодное количество интеграций в видеоконтент блогеров превышает 5 тыс. единиц — около 200 ТБ в год. А ведомство требовало при регистрации креатива в ОРД загрузки полного видео.

«Такой объём мог повлечь за собой удорожание ресурсов ОРД, что вызвало бы дополнительную финансовую нагрузку на участников рынка. По оценкам наших коллег из ассоциации, полученные разъяснения значительно упростят работу с ЕРИР и позволят сэкономить до 35% своих ресурсов представителям индустрии. Важно, что при этом остаются актуальными рекомендации для демонстрируемого конечному потребителю видео с нативной рекламой», — указали в АБА.

Регистрация видео с нативной рекламой

При регистрации креатива с нативной рекламой в ОРД в качестве образца рекомендуется загружать только ту часть видео, которая содержит рекламу. Встраивание надписи «реклама» и идентификатора креатива в хранимый в ОРД образец видео не требуется.

Рекомендации для демонстрируемого конечному потребителю видео с нативной рекламой остаются актуальными:

Для форматов без кликовых ссылок в виде видео рекомендуется размещать идентификатор в начале и (или) поверх видеоролика текстом в формате «erid: XXX» или в выпадающем меню рекламного объявления;

Для живых трансляций видео, содержащих множественные рекламные интеграции (нативная реклама) рекомендуется в видеозаписи после окончания трансляции размещать идентификаторы в начале и (или) поверх видеоролика одним общим текстом в несколько строк в формате «erid: XXX» или в выпадающем меню рекламного объявления.

Как отмечают в РКН, при регистрации креатива, можно извлечь необходимые отрезки с нативной рекламой из полного видео, зарегистрировать их в ОРД, получить идентификаторы и разместить идентификаторы в начале и (или) поверх демонстрируемого конечному потребителю видео с нативной рекламой.

Технические требования к качеству хранимого образца видео:

Без изменения частоты кадров по сравнению с оригиналом;

Без искажения соотношения сторон видео по сравнению с оригиналом;

Разрешение не менее 720 точек по вертикали;

Рекомендуемый контейнер — MP4 (​​moov atom в начале файла);

Рекомендуемый кодек видео — H.264 (High Profile, Progressive scan, VBR);

Рекомендуемый средний битрейт видео — 5 Mbps для 30fps, 7.5 Mbps для 60fps;

Рекомендуемый кодек аудио — AAC-LC (Stereo, 48khz ​​sample rate);

Рекомендуемый средний битрейт аудио — 384 kbps;

Перекодировать хранимый ролик можно как до загрузки в ОРД, так и автоматизировано на стороне ОРД после загрузки оригинального рекламного материала.

На прошлой неделе «Ozon ОРД» объявил тарифы на обслуживание. В первом квартале 2023 года компания введёт ежемесячный тариф, оплата будет происходить только в том случае, если клиент использовал ОРД для передачи данных в ЕРИР. Минимальный платёж в месяц составит 5 тыс. руб.

Ранее Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) и РКН дополнили справочник актуальных вопросов и ответов о маркировке диджитал-креативов. Так, чтобы промаркировать рекламу в сторис или кружках Telegram, нужно будет разместить специальный маркер в начале видео поверх изображения.

Новый закон о маркировке рекламы может привести к удорожанию рекламных услуг на 5%, считают эксперты, опрошенные Sostav. Участники рынка также рассказали, как новые правила учёта интернет-рекламы влияют на отрасль.