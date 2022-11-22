«Ozon ОРД» объявил тарифы на обслуживание

В первом квартале 2023 года «Ozon ОРД» введёт ежемесячный тариф, оплата будет происходить только в том случае, если клиент использовал оператора рекламных данных (ОРД) для передачи данных в ЕРИР. Минимальный платёж в месяц составит 5 тыс. руб. Стоимость оказываемых услуг будет складываться из объёма загружаемых креативов и полученных маркеров (идентификаторов рекламы). Об этом Sostav сообщили в компании.

В рамках минимального платежа «Ozon ОРД» будет хранить, присваивать идентификатор рекламного креатива и передавать данные в ЕРИР, пояснили в компании. Стоимость загрузки 1 Мб — 20 руб., а присвоение маркера — 40 руб. При этом до конца года клиенты продолжат пользоваться сервисом бесплатно. За две недели до начала тарификации сервиса пользователи получат уведомление, заверили в компании.

Сейчас к «Ozon ОРД» подключено более чем 650 поставщиков рекламных данных и выдано более чем 50 тыс. маркеров.

В октябре Роскомнадзор выбрал семь ОРД, которые будут передавать информацию о рекламных размещениях в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Кроме «Ozon ОРД», в перечень, определённый Комиссией при РКН вошли «Лаборатория разработки» (принадлежит «Сберу»), «Яндекс Оператор Рекламных Данных» («Яндекс»), «ВК Рекламные Технологии» (VK), «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» («Вымпелком»), «ОРД-А» (AmberData).