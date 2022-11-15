«Рисунок на Хэллоуин» и «боевые дельфины»: что россияне искали в интернете в октябре

Особый интерес российских пользователей в октябре был отмечен к категориям «Люди и общество», «Искусство и развлечения», «Спорт», «Хобби и отдых». Опираясь на популярные поисковые запросы, аналитики TexTerra выяснили, что россияне вовлечённо готовятся к праздникам и ответственно подходят к выполнению домашнего задания. Результаты исследования есть у Sostav.

Для выявления тенденций были использованы данные Google Trends с таргетингом на Россию за последние 30 дней. Так, в категории «Дикие и домашние животные» сверхпопулярным стал запрос «боевые дельфины». Количество запросов выросло на 450% в октябре. Параллельно пользователи также искали «боевых комаров» и «боевых роботов».

Самые популярные запросы в категории «Наука» в октябре: «солнечное затмение 2022», «плакат берегите воздух» и «индол». Пользователи, которые интересовались солнечным затмением, искали в основном его дату и время. Поиск плакатов «берегите воздух» осуществлялся по всей стране — так родители школьников искали примеры выполнения домашнего задания по предмету «Окружающий мир».

В категории «Дом и сад» вышли в топ названия грибов. Запрос «маслёнок обыкновенный» показал рост на 950%. В категории «Хобби и отдых» наибольший рос показали запросы «с Днём отца» (на 4 750%), «с Днём женского счастья» (на 4 200%), «с Днём повара» (на 2 200%). Россияне также вовлечённо готовились к Хэллоуину и искали подходящий макияж.

Пользователи активно интересовались новым вирусом гриппа H3N2. Среди сверхпопулярных запросов октября лидирует два тренда, которые наращивают свою мощь с каждым днем: «5 букв Тинькофф» и «помело». Если первый запрос объясняется желанием развлечься, то интерес к фрукту вызван стремлением узнать историю его происхождения и калорийности, указывают аналитики.

Ранее сообщалось, что музыка, развлечения и сериалы стали самым популярным контентом на YouTube среди россиян. При этом доля поисковых запросов социально-политического контента, который пользователи искали на сервисе, составила всего 8%.