Больше половины опрошенных увидели во внедрении ИИ риск роста преступности

Представители индустрии искусственного интеллекта оценили вероятность реализации пяти рисков внедрения ИИ-решений. Первое место в условном рейтинге занимает повышение преступности с применением ИИ. 53% опрошенных считают, что такой риск реализуется в пределах пяти лет. 13% респондентов полагают, что это случится в более отдаленной перспективе. 19% в обозримом будущем такого риска не видят. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Национального центра развития искусственного интеллекта.

На втором месте в списке риск снижения ценности труда большого числа специалистов. 43% участников опроса заявляют, что такая угроза может реализоваться в ближайшие пять лет, 27% говорят о более долгой перспективе. 14% не видят такого риска в будущем.

На третьей строчке в рейтинге риск роста социального напряжения и расслоения на фоне широкого внедрения ИИ-решений. 34% интервьюируемых полагают, что общество столкнется с этим в ближайшие пять лет, 13% видят подобный риск в более отдаленной перспективе. 41% респондентов говорит, что такого не случится.

Далее в списке идет угроза причинения вреда имуществу и окружающей среде, увеличение числа аварий и катастроф из-за заложенных в ИИ ошибок. 31% опрошенных считает, что такое возможно в ближайшие пять лет, 16% респондентов отвели на это более долгий срок, 38% не верят в реалистичность такого прогноза.

Замыкает топ-5 угроза причинения вреда здоровью людей в результате применения искусственного интеллекта или выхода его из-под контроля. 23% интервьюируемых уверены, что такой риск может реализоваться в течение пяти лет. 47% отрицают подобную угрозу в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что 94% опрошенных россиян знают об искусственном интеллекте. Респонденты, которые не доверяют ИИ, аргументируют свою позицию сбоями и ошибками в работе искусственного интеллекта. Они допускают выход ИИ из-под контроля человека и возможность его использования в корыстных целях.