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26.12.2024 в 19:03

Больше половины опрошенных увидели во внедрении ИИ риск роста преступности

Также искусственный интеллект может снизить ценность труда большого числа специалистов

Представители индустрии искусственного интеллекта оценили вероятность реализации пяти рисков внедрения ИИ-решений. Первое место в условном рейтинге занимает повышение преступности с применением ИИ. 53% опрошенных считают, что такой риск реализуется в пределах пяти лет. 13% респондентов полагают, что это случится в более отдаленной перспективе. 19% в обозримом будущем такого риска не видят. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Национального центра развития искусственного интеллекта.

На втором месте в списке риск снижения ценности труда большого числа специалистов. 43% участников опроса заявляют, что такая угроза может реализоваться в ближайшие пять лет, 27% говорят о более долгой перспективе. 14% не видят такого риска в будущем.

На третьей строчке в рейтинге риск роста социального напряжения и расслоения на фоне широкого внедрения ИИ-решений. 34% интервьюируемых полагают, что общество столкнется с этим в ближайшие пять лет, 13% видят подобный риск в более отдаленной перспективе. 41% респондентов говорит, что такого не случится.

Далее в списке идет угроза причинения вреда имуществу и окружающей среде, увеличение числа аварий и катастроф из-за заложенных в ИИ ошибок. 31% опрошенных считает, что такое возможно в ближайшие пять лет, 16% респондентов отвели на это более долгий срок, 38% не верят в реалистичность такого прогноза.

Замыкает топ-5 угроза причинения вреда здоровью людей в результате применения искусственного интеллекта или выхода его из-под контроля. 23% интервьюируемых уверены, что такой риск может реализоваться в течение пяти лет. 47% отрицают подобную угрозу в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что 94% опрошенных россиян знают об искусственном интеллекте. Респонденты, которые не доверяют ИИ, аргументируют свою позицию сбоями и ошибками в работе искусственного интеллекта. Они допускают выход ИИ из-под контроля человека и возможность его использования в корыстных целях.

исследование искусственный интелект
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