94% россиян знают об искусственном интеллекте

94% россиян в той или иной степени информированы о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). При этом доля россиян, заявляющих об уверенном знании о таких технологиях (слышали и могут объяснить), выросла до 50%, следует из опроса ВЦИОМ.

6% россиян впервые услышали о технологиях ИИ во время опроса. Всего три года назад доля неосведомленных была втрое выше (2021 г. — 18%). 44% опрошенных рассказали, что обладают поверхностным знанием. Однако доверие к технологиям пока остается на уровне 2022 года: ИИ скорее доверяют 52%, или каждый второй, не доверяют — 38%.

Топ-5 причин доверять технологиям ИИ: возможность передать ИИ опасные для жизни человека виды работ, улучшение и упрощение жизни, объективность и беспристрастность ИИ, меньшая вероятность ошибок в сравнении с человеком, а также высокая скорость и качество работы.

Россияне, не доверяющие технологиям искусственного интеллекта, аргументируют свою позицию сбоями и ошибками в работе ИИ, а также допускают его выход из-под контроля человека и возможность его использования в корыстных целях. Также респонденты опасаются утечки данных и деградации населения.

Ключевыми областями применения технологий ИИ в представлениях россиян являются системы видеонаблюдения и робототехника. Большей популярностью стало использование ИИ в приложениях для обработки фотографий и в службах поддержки клиентов.

Кроме того, опрошенные приветствуют использование технологии в промышленности (80%), науке (76%), строительстве (72%), энергетике (72%) и торговле (72%), а также в сфере досуга и развлечений (70%), в сфере транспорта и ЖКХ (по 66%). Менее охотно россияне готовы доверить искусственному интеллекту государственное управление (37%).

В ноябре Владимир Путин заявил о необходимости развивать суверенный искусственный интеллек. По его словам, это важнейший инструмент развития, а также один из приоритетов в сфере экономики и в других областях.