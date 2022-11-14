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14.11.2022 в 17:20

«Риалвеб» начал обслуживать «Лазурит Мебель»

Агентство займётся увеличением лояльности и повышением знания бренда

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Торговый дом «Лазурит Мебель» выбрал диджитал-агентство «Риалвеб» в качестве стратегического партнёра. В рамках сотрудничества будут запущены рекламные кампании на увеличение лояльности и повышения знания бренда. Также агентство займётся кросс-канальной аналитикой post-click и post-view конверсий. Об этом Sostav сообщили в агентстве.

В «Риалвебе» подчеркнули, что срок действия контракта пока не определён, как и сумма, поскольку она в целом зависит от результатов.

Вячеслав Фролов, руководитель группы платного продвижения, ТД «Лазурит Мебель»:

Мы тщательно подходим к выбору партнёров. Нам были важны экспертность, команда и готовность погрузиться в проект на 100%. Агентство «Риалвеб» хорошо себя зарекомендовало, и мы рассчитываем на долгосрочное и эффективное сотрудничество.

Светлана Ширяева, директор по клиентскому сервису, «Риалвеб»:

Благодарим команду Лазурит Мебель за оказанное доверие — для нас это ещё один важный шаг в укреплении и развитии нашей ecom-экспертизы и ecom-вертикали. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным и накопленная экспертиза агентства позволит достигнуть высоких бизнес-целей клиента.

Торговый дом «Лазурит Мебель» — российская компания, которая создаёт мебель, подходящую для обустройства всего жилого пространства.

В июле «Риалвеб» и MGCom объединили экспертизу для работы с платформой Telegram Ads в Восточной Европе и СНГ. Отмечалось, что пользователи смогут разместить рекламу в мессенджере и предоставить клиентам доступ к личному кабинету — им будет доступен весь путь потребителя: от просмотра рекламы до совершения целевого действия.

Риалвеб «Лазурит Мебель»
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