Ретейлеры и поставщики сами смогут устанавливать цены на продукты

Министерство сельского хозяйства предложило изменить правила заключения долгосрочных контрактов между торговыми сетями и поставщиками. Согласно внесенным поправкам в закон о торговле, стороны смогут самостоятельно договариваться о цене или формуле ее расчета на отдельные социально значимые продукты, сообщают «Ведомости».

Ранее Минсельхоз планировал устанавливать ценовые диапазоны на такие товары, но в новом варианте документа эта норма была исключена. Сейчас долгосрочные договоры сроком от года можно заключать как с производителями, так и с агрогруппами.

Закон при этом вводит обязательные квоты: в 2026 году не менее 80% продаж отдельных продуктов должно приходиться на сделки по таким контрактам, в 2027 — минимум 85%, а в 2028 — уже 90%. Односторонний разрыв таких соглашений без решения суда будет запрещен. Цену корректировать можно не чаще раза в год и только при форс-мажорных обстоятельствах. Окончательный список продуктов, подпадающих под новое регулирование, будет утвержден правительством.

В настоящее время сети уже заключают долгосрочные договоры, но цены в них не фиксируются. При этом, по мнению экспертов, уже действуют механизмы регулирования волатильности, например, возможность правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены до 90 дней при резком росте цен в регионах.

Ранее стало известно, что российские подразделения Mondelez International и Orion готовятся поднять закупочные цены до 14%. С учетом прошлых повышений, за год сладости подорожали на 30−40%.