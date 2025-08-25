Производители сладостей повысят цены еще на 14%

Российские подразделения Mondelez International и Orion готовятся поднять закупочные цены до 14%. С учетом прошлых повышений, за год сладости подорожали на 30−40%. Основная причина — рост стоимости какао-продуктов, сообщает «Коммерсант».

Так, компании направили ретейлерам письмо с сообщением о том, что с 1 сентября девять позиций продукции Orion вырастут на 5−7%. У Mondelez коррекция составит 2−14%. Максимальный рост заложен для шоколада Alpen Gold нижнего ценового сегмента, стоимость круассанов 7Days поднимут на 9−12%, бисквитов «Медвежонок Барни» — почти на 10%.

Участники рынка говорят о том, что производители сладостей за 2025 год провели уже несколько раундов повышения цен: закупочная стоимость выросла в среднем на 30−40%.

В «Мон'дэлис Русь» пояснили, что кондитерская отрасль сталкивается с ростом себестоимости. Компания приняла меры, чтобы аккумулировать часть дополнительных издержек внутри, но вынуждена поэтапно корректировать отпускные цены.

По данным Росстата, в июле в России средняя розничная стоимость шоколада составила 1,47 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 30,8%. Согласно данным «Нильсен», продажи шоколада в России уже сократились на 11%.

Напомним, в конце июля X5 заявила о приостановке поставок продукции российской «дочки» Mars в сети «Пятерочка» и «Перекресток». Сторонам не удавалось договориться о стоимости продукции. А Одинцовская кондитерская фабрика, которая принадлежит американской компании Mars, перестанет выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove в целях оптимизации.