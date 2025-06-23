Ретейл медиа глазами ретейлеров: рынок продолжает рост, но требует экспертизы и технологий

Агентство Eshopmedia при поддержке «Билайн adtech», подразделения по рекламным технологиям «Билайн бизнес», представило результаты исследования «Ретейл медиа глазами ретейлеров». В опросе приняли участие ведущие онлайн-ретейлеры и маркетплейсы в России. Цель исследования — выявить текущие вызовы, точки роста и стратегическое видение будущего одного из самых быстрорастущих рекламных каналов. Результатами исследования, команда агентства поделилась с Sostav.

Согласно опросу, ретейл медиа по-прежнему воспринимается как эффективный канал привлечения трафика: 91% респондентов назвали эффективность главным фактором выбора этого инструмента. 36,4% ретейлеров сообщили о более чем двукратном росте рекламной выручки в 2024 году, и такой же процент ожидает роста на 50% в 2025 году. Дополнительно 20% участников прогнозируют повторное удвоение доходов.

АРИР также отметил устойчивый рост сегмента E-Retail Media Ad в 2024 году: вложения в него составили 381 млрд руб., что на 133% больше по сравнению с предыдущим годом.

Зоя Андреева, генеральный директор и сооснователь Eshopmedia: Ретейл медиа уже перестало быть нишевым форматом — это полноценный канал коммуникации. Более трети респондентов указало на рост доходов ретейл медиа более чем в 2 раза в 2024 году. Наше исследование показывает, что у рынка есть огромный потенциал, но его реализация возможна только при условии роста квалификации участников через прозрачность и сертификацию, а также с помощью технологического развития площадок.

Канал все активнее используется не только для продвижения товаров самих ретейлеров и их поставщиков: 72% респондентов уже сотрудничают с непрофильными рекламодателями для проведения кликаут-кампаний — среди них банки, страховые компании и девелоперы. На фоне ограниченного доступа к качественному трафику интерес к данному типу кампаний возрастает.

Евгений Коробов, CEO ГК «Билайн adtech» и директор по рекламному бизнесу «Билайна»: Трансформация информационного поиска в товарный — один из ключевых трендов медиапотребления. Рекламодатели переориентируют бюджеты, и, как показывает исследование, уже 63,6% формируют отдельную статью расходов на ретейл медиа. Чтобы этот канал стал еще более востребованным, важна технологическая зрелость: собственные решения уже есть у 36,4% ретейлеров, еще 45,5% используют платформы технологических партнеров.

Однако развитию мешает нехватка экспертизы: 64% респондентов отметили, что рекламодатели недостаточно понимают возможности канала, а 36% назвали нехватку квалифицированных команд основным барьером роста. При этом только 27% ретейлеров сегодня предлагают сертификацию и обучение партнеров — это важная точка роста для отрасли.

Лариса Юстус, сооснователь Eshopmedia: Мы наблюдаем, как растет интерес к ретейл медиа со стороны брендов, не связанных напрямую с e-commerce. Однако для устойчивого развития необходима единая методология, понятные правила игры и грамотные специалисты — как со стороны агентств, так и у клиентов. Образование и стандартизация — это основа зрелого рынка, и сейчас мы находимся на этапе, когда именно эти инструменты могут дать кратный рост.

Анастасия Белова, директор по рекламным продуктам и партнёрствам «Билайн adtech»: Одно из главных преимуществ ретейл медиа — прозрачная атрибуция: по данным исследования 100% ретейлеров передают данные о показах и кликах, а 90,9% — предоставляют статистику вплоть до продаж. Это позволяет брендам видеть эффективность вложений и принимать решения на основе данных. Примечательно, что 72,7% ретейлеров фиксируют перераспределение именно ТВ-бюджетов в пользу ретейл медиа.

Рынок также демонстрирует рост среднего рекламного чека: 54,5% отметили его увеличение на 25% и более. Основными источниками бюджетов стали ТВ, соцсети, programmatic и наружная реклама. В среднем, рекламные инвестиции брендов составляют 3−5% от GMV.

Исследование подтверждает: ретейл медиа продолжает закреплять позиции как один из ключевых каналов диджитал коммуникации. Однако для устойчивого роста необходимы инвестиции в технологии, стандартизацию и развитие экспертизы участников рынка. Это откроет новые возможности как для ретейлеров, так и для брендов, желающих выстраивать прямой и прозрачный диалог с потребителем.

Дополнительная справка про исследование

Агентство Eshopmedia при поддержке «Билайн adtech», подразделения по рекламным технологиям «Билайн бизнес» провело исследование «Ретейл медиа глазами ретейлеров» с целью выявить ключевые барьеры, драйверы роста и стратегическое видение участников одного из самых быстроразвивающихся рекламных каналов. Опрос проводился анонимно в онлайн-формате с июля по декабрь 2024 года. К проекту были приглашены более 20 крупнейших российских ретейлеров и маркетплейсов, включая Ozon, «Авито», «Ютека» и других. Методология включала анкетирование по более чем 40 вопросам, охватывающим аспекты монетизации, технологии, партнерства, аналитики и управления знаниями. Результаты исследования представляют интерес как для рекламодателей, так и для технологических партнёров и профильных агентств. Исследование было сфокусированным исключительно на взгляде ретейлеров на собственный рекламный канал.