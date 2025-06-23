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23.06.2025 в 10:00

Ретейл медиа глазами ретейлеров: рынок продолжает рост, но требует экспертизы и технологий

Eshopmedia при поддержке «Билайн adtech» представило результаты исследования «Ретейл медиа глазами ретейлеров»

Агентство Eshopmedia при поддержке «Билайн adtech», подразделения по рекламным технологиям «Билайн бизнес», представило результаты исследования «Ретейл медиа глазами ретейлеров». В опросе приняли участие ведущие онлайн-ретейлеры и маркетплейсы в России. Цель исследования — выявить текущие вызовы, точки роста и стратегическое видение будущего одного из самых быстрорастущих рекламных каналов. Результатами исследования, команда агентства поделилась с Sostav.

Согласно опросу, ретейл медиа по-прежнему воспринимается как эффективный канал привлечения трафика: 91% респондентов назвали эффективность главным фактором выбора этого инструмента. 36,4% ретейлеров сообщили о более чем двукратном росте рекламной выручки в 2024 году, и такой же процент ожидает роста на 50% в 2025 году. Дополнительно 20% участников прогнозируют повторное удвоение доходов.

АРИР также отметил устойчивый рост сегмента E-Retail Media Ad в 2024 году: вложения в него составили 381 млрд руб., что на 133% больше по сравнению с предыдущим годом.

Зоя Андреева, генеральный директор и сооснователь Eshopmedia:

Ретейл медиа уже перестало быть нишевым форматом — это полноценный канал коммуникации. Более трети респондентов указало на рост доходов ретейл медиа более чем в 2 раза в 2024 году. Наше исследование показывает, что у рынка есть огромный потенциал, но его реализация возможна только при условии роста квалификации участников через прозрачность и сертификацию, а также с помощью технологического развития площадок.

Канал все активнее используется не только для продвижения товаров самих ретейлеров и их поставщиков: 72% респондентов уже сотрудничают с непрофильными рекламодателями для проведения кликаут-кампаний — среди них банки, страховые компании и девелоперы. На фоне ограниченного доступа к качественному трафику интерес к данному типу кампаний возрастает.

Евгений Коробов, CEO ГК «Билайн adtech» и директор по рекламному бизнесу «Билайна»:

Трансформация информационного поиска в товарный — один из ключевых трендов медиапотребления. Рекламодатели переориентируют бюджеты, и, как показывает исследование, уже 63,6% формируют отдельную статью расходов на ретейл медиа. Чтобы этот канал стал еще более востребованным, важна технологическая зрелость: собственные решения уже есть у 36,4% ретейлеров, еще 45,5% используют платформы технологических партнеров.

Однако развитию мешает нехватка экспертизы: 64% респондентов отметили, что рекламодатели недостаточно понимают возможности канала, а 36% назвали нехватку квалифицированных команд основным барьером роста. При этом только 27% ретейлеров сегодня предлагают сертификацию и обучение партнеров — это важная точка роста для отрасли.

Лариса Юстус, сооснователь Eshopmedia:

Мы наблюдаем, как растет интерес к ретейл медиа со стороны брендов, не связанных напрямую с e-commerce. Однако для устойчивого развития необходима единая методология, понятные правила игры и грамотные специалисты — как со стороны агентств, так и у клиентов. Образование и стандартизация — это основа зрелого рынка, и сейчас мы находимся на этапе, когда именно эти инструменты могут дать кратный рост.

Анастасия Белова, директор по рекламным продуктам и партнёрствам «Билайн adtech»:

Одно из главных преимуществ ретейл медиа — прозрачная атрибуция: по данным исследования 100% ретейлеров передают данные о показах и кликах, а 90,9% — предоставляют статистику вплоть до продаж. Это позволяет брендам видеть эффективность вложений и принимать решения на основе данных. Примечательно, что 72,7% ретейлеров фиксируют перераспределение именно ТВ-бюджетов в пользу ретейл медиа.

Рынок также демонстрирует рост среднего рекламного чека: 54,5% отметили его увеличение на 25% и более. Основными источниками бюджетов стали ТВ, соцсети, programmatic и наружная реклама. В среднем, рекламные инвестиции брендов составляют 3−5% от GMV.

Исследование подтверждает: ретейл медиа продолжает закреплять позиции как один из ключевых каналов диджитал коммуникации. Однако для устойчивого роста необходимы инвестиции в технологии, стандартизацию и развитие экспертизы участников рынка. Это откроет новые возможности как для ретейлеров, так и для брендов, желающих выстраивать прямой и прозрачный диалог с потребителем.

Дополнительная справка про исследование

Агентство Eshopmedia при поддержке «Билайн adtech», подразделения по рекламным технологиям «Билайн бизнес» провело исследование «Ретейл медиа глазами ретейлеров» с целью выявить ключевые барьеры, драйверы роста и стратегическое видение участников одного из самых быстроразвивающихся рекламных каналов. Опрос проводился анонимно в онлайн-формате с июля по декабрь 2024 года. К проекту были приглашены более 20 крупнейших российских ретейлеров и маркетплейсов, включая Ozon, «Авито», «Ютека» и других. Методология включала анкетирование по более чем 40 вопросам, охватывающим аспекты монетизации, технологии, партнерства, аналитики и управления знаниями. Результаты исследования представляют интерес как для рекламодателей, так и для технологических партнёров и профильных агентств. Исследование было сфокусированным исключительно на взгляде ретейлеров на собственный рекламный канал.

Билайн AdTech Eshopmedia
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