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18+
15.11.2024 в 18:00

Бизнес всё активнее запускает собственные рекламные платформы

Сегмент ретейл-медиа в онлайне достиг 163,5 млрд рублей в прошлом году

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В этом году несколько компаний объявили о планах расширить рекламную составляющую своего бизнеса. Так, «Т-Банк» начал разворачивать собственную рекламную платформу, а «Авито» анонсировал запуск инструмента в 2025 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Wildberries в рамках объединения с группой Russ объявил об интеграции рекламных инвентарей. Платформа цифровых и аудиокниг «Литрес» запустила свой клик-аут сервис.

Большинство игроков, сообщивших о расширении рекламной части бизнеса, работают в сфере онлайн-торговли. Реклама на их сайтах формирует сегмент ретейл-медиа.

В прошлом году объём онлайн-составляющей ретейл-медиа вырос в годовом выражении более, чем в три раза, и составил 163,5 млрд руб. По итогам 2024 года показатель прогнозируется на уровне 285 млрд руб.

Увеличение сегмента онлайн ретейл-медиа произошло после ухода из России основных иностранных площадок. По словам экспертов, все крупные отечественные компании с большим объёмом трафика и ранее занимались рекламой, а теперь дорабатывают свой продукт до полноценной платформы.

В октябре площадку для запуска ретейл-медиа представил «Яндекс». Онлайн-магазины и другие бизнесы смогут размещать на своих ресурсах рекламу партнёров и управлять рекламными кампаниями.

Реклама ретейл-медиа
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