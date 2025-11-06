Ресурсный инжиниринг: как совмещать несколько проектов и не выгореть

Каждый четвертый работающий россиянин уже имеет подработку, а еще 52% хотели бы найти дополнительный источник дохода. Тренд на совмещение нескольких профессиональных ролей — «слеш-карьеру» — замечен на рынке труда: до 18% вакансий сегодня предполагают неполную занятость или фриланс. Однако за внешней свободой скрывается серьезный вызов: режим перманентного переключения между контекстами ведет к перегрузкам и снижению продуктивности. Леонид Лубочкин, предприниматель и коуч PCC ICF, рассказывает, как выстроить персональную операционную систему для работы в нескольких проектах, где ключевыми активами становятся не время, а энергия, внимание и вовлеченность.

Системный сбой: почему выгорают даже организованные люди

Социологический опрос, проведенный SuperJob показывает, что 65% удаленных сотрудников тратят на подработку до 10 часов в неделю — объем, который кажется вполне управляемым. Однако именно здесь кроется главная ловушка: проблема «слеш-специалистов» лежит не в плоскости времени, а в области управления энергией. Традиционный тайм-менеджмент, ориентированный на расстановку приоритетов и дедлайны, бессилен против невидимой, но разрушительной когнитивной цены постоянного переключения контекста.

Американская психологическая ассоциация подсчитала, что из-за этих перманентных «перескоков» между разными профессиональными ролями и задачами мы теряем до 40% продуктивного времени. Мозг вынужден постоянно перенастраиваться, что приводит не только к падению эффективности, но и к колоссальным затратам ментальных ресурсов. Накопленная усталость быстро перерастает в хроническое состояние. Неудивительно, что с выгоранием, по данным исследований, уже столкнулись 6 из 10 экономически активных россиян.

На практике это выглядит так: внешне человек успевает работать по 8 часов на основной работе и 2 часа на подработке. Но между этими блоками происходит постоянная утечка внимания в виде невольных размышлений о проекте для подработки на основной работе и мыслях об офисных задачах дома. Мозг никогда не отдыхает полноценно, что и приводит к системному истощению, которое не лечится выходными и отпуском.

Почему классический тайм-менеджмент не работает при совмещении проектов

Попытки просто лучше распланировать часы в сутках терпят неудачу, потому что проблема лежит не в плоскости времени, а в области управления энергией и вниманием. Мы не можем создать 25-й час в сутках, но способны повысить КПД тех часов, что у нас есть, за счет осознанного распределения ресурсов.

Ограничения временного подхода становятся очевидны при работе в нескольких контекстах:

Расписание, заполненное задачами из разных проектов, усиливает когнитивную нагрузку от постоянных переключений;

Жесткое планирование не учитывает естественные колебания энергетических уровней в течение дня;

Фокус на количестве выполненных задач, а не на их ценности приводит к «занятости без эффективности».

Существуют альтернативные концепции, которые предлагают более адаптивные подходы.

Так, Energy Management (управление энергией), разработанный Тони Шварцем и Джимом Лоэром, смещает акцент с количества часов на качество энергетических ресурсов. Этот подход предполагает выявление индивидуальных пиков продуктивности для планирования сложных задач и обязательное чередование работы с осознанным восстановлением. В течение недели фиксируйте периоды максимальной и минимальной продуктивности, а затем соотносите их с типами задач. Например, назначайте стратегические сессии на утренние часы, когда концентрация максимальна, а рутинные операции — на послеобеденное время. Такой подход позволяет достигать большего результата без увеличения рабочих часов.

Теория ограничений Голдратта предлагает идентифицировать главное «узкое место», тормозящее всю систему продуктивности. Так, если вы замечаете, что теряете до 30 минут после каждого переключения между проектами, а за день таких переключений происходит 5−6 — ваше ограничение именно в неспособности к быстрому ментальному переключению. Чтобы работать с ним с максимальной эффективностью, попробуйте:

Создать буферные ритуалы между проектами;

Группировать задачи по контекстам (блоки по 90−120 минут на один проект);

Не переключаться посреди задачи, чтобы не потерять контекст.

Эссенциализм и медленная продуктивность (концепции Грега Маккеона и Кэла Ньюпорта) предлагают радикально сокращать количество целей и фокусироваться только на самом значимом. В условиях многозадачности это означает не просто планирование дел, а регулярный пересмотр и жесткий отбор проектов, соответствующих ключевым жизненным приоритетам.

Как управлять энергией, а не временем

В коучинговой практике используется модель трех взаимосвязанных элементов: внимание, энергия и вовлеченность. В отличие от времени, эти ресурсы поддаются восстановлению и усилению при грамотном управлении.

Внимание: техника «ментальных шлюзов»

Основная проблема при совмещении проектов — постоянное переключение контекста, которое может снижать продуктивность на 10−15 минут после каждого резкого перехода. Решением становится создание «ментальных шлюзов» — специальных ритуалов, сигнализирующих мозгу о завершении одного блока работы и начале другого.

На практике это выглядит как короткая последовательность действий между проектами: трехминутная дыхательная практика, стакан воды или несколько физических упражнений. Такой подход снижает когнитивную нагрузку и предотвращает наложение рабочих контекстов.

Энергия: картирование «доноров» и «вампиров»

Энергетические ресурсы требуют не менее внимательного управления, чем временные. Эффективной методикой является ведение карты энергии — фиксации задач и взаимодействий на предмет их влияния на ресурсное состояние. «Доноры» — это активности, которые наполняют энергией (например, стратегическое планирование или творческие задачи), тогда как «вампиры» — те, что приводят к истощению (рутинные согласования, многозадачность). Задача состоит не в полном исключении «вампиров», а в создании сбалансированного расписания, где энергозатратные задачи чередуются с восстанавливающими.

В течение недели подробно записывайте: над чем работали и что чувствовали после завершения. Теперь у вас есть информация для того, чтобы составить сбалансированное расписание, где наполняющие задачи равномерно чередуются с истощающими. В результате вы перестанете бороться с прокрастинацией силой воли, а начинаете управлять своим рабочим днем как энергетическим потоком.

Вовлеченность: метод «целевых контрактов»

Устойчивая система строится на контракте с самим собой: вы должны четко определить, что дает вам каждая деятельность — быстрые деньги, новую компетенцию или творческую реализацию. Исходя из этого, в начале недели формулируйте не список дел, а 1−2 ключевых результата для каждой роли, которые напрямую служат вашей цели. Например, если ваша цель — финансовый доход, ключевым результатом будет «сдать два проекта и получить за них оплату». Если цель — развитие, то «освоить и применить новую программу для трех видео». Такой подход создает естественный фильтр для входящих задач. Вы начнете автоматически отклонять предложения, которые не соответствуют вашим приоритетам, будь то низкооплачиваемый заказ или рутинная задача, не дающая новых навыков. Это превращает хаотичное реагирование на запросы в осознанное управление карьерой.

Глубина: стратегия защищенных когнитивных островов

Для сохранения глубины мышления в условиях многозадачности необходимы когнитивные острова — специально выделенные временные отрезки для концентрации на одной сложной задаче. Эти периоды защищаются от любых прерываний: уведомления отключаются, коллеги предупреждаются о недоступности. Оптимальная продолжительность такого острова — 60−90 минут, что соответствует естественным циклам концентрации внимания. Регулярное создание таких защищенных интервалов позволяет поддерживать высокое качество работы над ключевыми проектами.

Слеш-карьера — это шанс стать архитектором собственной профессиональной реализации. Самое время перестать просто распределять время, а вместо этого начать инвестировать энергию в проекты, которые приносят и доход, и смысл. Карьера больше не ограничена одним путем — теперь есть возможность выстроить систему, где разные роли смогут усилить друг друга, создавая синергию вместо истощения.