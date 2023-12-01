Сеть магазинов restore: запустила рекламную кампанию о подарках, исполняющих желания

Компания представила серию фотографий как о продукции Apple, так и о новых товарах и брендах, которые можно купить в магазинах торговой сети. Например, это кофемашина-эспрессо Smeg со встроенной кофемолкой, очиститель воздуха Dyson, миска для домашних животных Petkit Fresh Nano.

В рекламе использованы стилевые детали 60−70-х годов. Атмосферу семейного камерного праздника, предвкушения подарков и сюрпризов передают точно подобранные атрибуты, яркие цвета, плавные формы, мягкие текстуры. В стиле ретро представлены современные и продвинутые гаджеты. Это создаёт эффект контраста и теплоты, которым авторам хотелось дополнить идею о функциональности и технологичности товаров.

Рекламная кампания нацелена на разные поколения: для молодёжи — это мода на абстрактное ретро, для людей старшего возраста — ностальгия и напоминание о детстве.

Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроника Inventive Retail Group: Мы в restore: внимательно следим за трендами рынка техники и электроники и соединяем своё понимание этих тенденций с тем, как мы видим и чувствуем своих клиентов, их мечты и желания. Мы знаем, чего хотят люди — у нас есть 18-летний опыт работы на рынке, результаты опросов, которые мы постоянно проводим среди своих покупателей и подписчиков, инсайты, которые мы каждый день получаем при общении с ними в магазинах. На основе этих данных мы делаем подборки товаров разных категорий и брендов и помогаем людям быстрее и проще найти именно то, о чём мечтают они сами и их близкие.

Состав творческой группы

Арт-директор: Егор Гализдра

Сет-дизайн: Демьян Лисмент

Фотограф: Глеб Виноградов

Ассистент фотографа: Алексей Громов

Фотограф/видеограф: Кирилл Колчанов

Ассистент фотографа/видеографа: Никита Романов

Стиль: Ирина Свистушкина

Маникюр: Елена Червякова

Модели: Таня, Влад, агентство @abagroup

Ассистент сет-дизайнера, постановщик: Иван Павлов

Реквизиторы: Владимир Махуков, Александр Цой

Ретушь: Светлана Кысса

Клиент-менеджер: Надежда Полищук

Продакшн: Екатерина Михалева

В сентябре сеть магазинов изменила стилистическую и смысловую концепции бренда. Двухцветный логотип с двоеточием посередине re:Store заменили более цельным restore: с двоеточием в конце. В магазинах компании помимо продукции Apple начала продаваться техника других производителей.