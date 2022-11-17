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17.11.2022 в 11:20

Рестораны-партнёры Delivery Club смогут запускать рекламу в сервисе

Им будут доступны инструменты «Яндекса» для бизнеса

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Рестораны-партнёры фудтех-сервиса Delivery Club смогут пользоваться инструментами «Яндекса» для бизнеса за счёт перехода на технологическую платформу компании. Заведения смогут размещать рекламу в сервисе, получать ежедневные выплаты за заказы, и расширять зоны доставки, рассказали Sostav в пресс-службе Delivery Club.

Кроме того, по подписке «Яндекс Еды» рестораны также смогут дарить клиентам промокоды на новые заказы за хорошие отзывы, работать с личным менеджером, смотреть через Telegram-бот ежедневные отчеты по выручке, среднему чеку, числу заказов и другим показателям.

По данным «Яндекс Еды», эти инструменты помогают ресторанам увеличить число заказов в среднем на 30%. В будущем рестораны смогут привлекать клиентов с помощью программы лояльности «Плюса».

Ранее в Delivery Club появилась возможность делать заказы продуктов и готовой еды из «Яндекс Лавки». В некоторых районах Москвы доступна экспресс-доставка за 15 минут с ближайшего склада сервиса.

В сентябре новым владельцем Delivery Club стал «Яндекс». Компания является собственником 99,95%, а ещё 0,05% принадлежат «дочки» «Яндекса» ООО «ГИС Технологии». Сделка была завершена 8 сентября.

Мария Полищук
Delivery Club Яндекс.Еда
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