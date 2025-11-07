Ресторан Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге закрылся

Ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому», расположенный в центре Санкт-Петербурга, закрылся. Об этом певица написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ).

«Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте "Гастрономика по-новому". Но у всего есть свое начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это время», — говорится в сообщении.

Ресторан был подарен певице на свадьбу ее мужем Валерием Рудневым. Стоимость презента составила 50 млн руб.

Заведение работало под юрлицом ООО «Лари», Буланова владела в нем долей, пишет «КП-Петербург». Ресторан два года работал в убыток. Так, в прошлом году он ушел в минус на 16 млн руб.

Руднев занимался управлением ресторана, Буланова была больше лицом и украшением заведения. В последние месяцы «Гастрономика» оказалась в центре скандалов. СМИ писали об увольнении сотрудников без причины и не выплате им зарплаты.