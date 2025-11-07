Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2025 в 16:20

Ресторан Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге закрылся

Заведение было убыточным

Ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому», расположенный в центре Санкт-Петербурга, закрылся. Об этом певица написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ).

«Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте "Гастрономика по-новому". Но у всего есть свое начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это время», — говорится в сообщении.

Ресторан был подарен певице на свадьбу ее мужем Валерием Рудневым. Стоимость презента составила 50 млн руб.

Заведение работало под юрлицом ООО «Лари», Буланова владела в нем долей, пишет «КП-Петербург». Ресторан два года работал в убыток. Так, в прошлом году он ушел в минус на 16 млн руб.

Руднев занимался управлением ресторана, Буланова была больше лицом и украшением заведения. В последние месяцы «Гастрономика» оказалась в центре скандалов. СМИ писали об увольнении сотрудников без причины и не выплате им зарплаты.

ресторан Татьяна Буланова
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.