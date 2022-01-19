Рентабельность бизнеса в России достигла максимума за 13 лет

Аналитики сети FinExpertiza подсчитали: рентабельность российского крупного и среднего бизнеса (соотношение прибыли и стоимости активов) по итогам января-сентября 2021 года достигла 6,44% — это максимальный показатель за последние 13 лет. Выше рентабельность предприятий была только перед кризисом 2008 года. В прошлом году средняя рентабельность бизнесов составила 2,7%. Показатель вырос в 2,4 раза. Этими и другими результатами исследования в FinExpertiza поделились с Sostav.

Наибольшую прибыль относительно размера активов получили компании в Белгородской области (42%), Карелии (32,1%), Мурманской области (28,1%), Вологодской области (26%), Новгородской области (21,1%), Курской области (19,8%), Липецкой области (19,7%), Астраханской области (18,7%), Еврейской автономной области (18,2%) и Владимирской области (15,5%).

Минимумальный уровень рентабельности оказался в Ингушетии (-13%), Кабардино-Балкарии (-5,7%), Северной Осетии (-4,6%), Дагестане (-4%), Чечне (-1,3%), Архангельской области (-0,4%), Карачаево-Черкесии (1,5%), Ульяновской области (1,6%), Ненецком автономном округе (1,7%) и Севастополе (2,1%).

Самые высокие показатели продемонстрировала сфера добычи полезных ископаемых. Сырьевые предприятия получили прибыль в размере 13,1% от своих активов. На втором и третьем местах расположились сфера здравоохранения и социальных услуг (9,3%, без учета государственных медучреждений) и административная деятельность (8,6%, включая аренду оборудования, обслуживание зданий, охрану, хозяйственное обеспечение предприятий, деятельность колл-центров, дезинфекцию и другие вспомогательные услуги).

Четвёртое место заняла обрабатывающая промышленность (8,2%), крупнейшая по абсолютному размеру прибыли макроотрасль. Далее следуют оптовая и розничная торговля (рентабельность 7,5%) и сельское хозяйство (7,4%).

Самые низкие прибыли получили компании в сфере недвижимости (0,7%), строительная отрасль (1,2%), образование (1,7%), гостиничный бизнес и рестораны (2,5%), сфера профессиональной, научной и технической деятельности (юристы, аналитики, инженеры и другие; рентабельность 2,6%).