Рекламу фастфуда предложили сопровождать надписью о его вреде

В Госдуме предложили маркировать рекламу фастфуда надписью, предупреждающей о рисках употребления подобной пищи. С соответствующей инициативой выступил депутат и глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, сообщает ТАСС.

По его мнению, реклама существенно влияет на привычки потреблять ту или иную продукцию. Поэтому каждая реклама фастфуда должна сопровождаться строчкой со словами о вреде для здоровья и рисках возможного возникновения ожирения. Такая маркировка должна производиться по аналогии с сигаретами, на пачках которых пишут последствия от потребления табака.

Несмотря на то, что инициатива вызовет негодование у производителей подобных продуктов, «важно вести разъяснительную работу с населением», чтобы ограничить распространение эпидемии ожирения среди молодого населения, отметил Леонов.

Кроме того, необходимо вести активную пропаганду здорового питания в СМИ. Например, направлять средства от рекламы фастфуда на пропаганду здорового образа жизни. «То есть, например, на каждые 10 произведенных рекламных материалов с фастфудом делать в обязательном порядке хотя бы один ролик в СМИ с пропагандой здорового образа жизни и здорового питания», — пояснил парламентарий.

В апреле ФИЦ питания предложил ввести запрет на рекламу фастфуда и нездоровых снеков в дневное время. По данным организации, потребление вредной еды в России растет внушительными темпами. В результате, диагноз «ожирение» ставится уже каждому четвертому взрослому и почти каждому десятому ребенку.